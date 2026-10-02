Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Sudijska komisija košarkaške ABA lige okončala je prvu fazu formiranja sudijske strukture za sezonu 2026/27, saopštilo je danas to regionalno takmičenje.

Ovaj potez dolazi nakon što je ABA liga nedavno morala da odloži utakmice prvog kola zbog zahteva sudija za većim primanjima.

ABA liga je u svom saopštenju navela da su putem javnog poziva pristigle prijave 77 arbitara, od kojih je njih 31 izabrano za aktuelnu listu sudija.

Za utakmice drugog kola, koje će biti odigrane u periodu od petka do ponedeljka, Sudijska komisija delegirala je 26 sudija.

Pored toga, finalizovane su i liste ostalih službenih lica, koje obuhvataju 38 delegata i 14 posmatrača, čime je zaokružena operativna struktura neophodna za organizaciju i nadzor takmičenja u ABA ligi.

Sudijsko odeljenje ABA lige će, pored predsednika Sudijske komisije Migel Anhela Peresa, činiti i supervizori Dragan Nešković i Aleksandar Milojević, i sekretar Vladan Šundić.

U utakmici drugog kola između Beča i Kluža će takođe, prvi put od 2015. godine, ženski sudija deliti pravdu na meču ABA lige.

"Sudijska komisija će nastaviti da prati, procenjuje i unapređuje sudijsku strukturu tokom cele sezone, uz poseban akcenat na doslednosti, edukaciji i primeni jasno definisanih sudijskih kriterijuma", piše u saopštenju ABA lige.