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Čendler je rođen u Hanfordu u Kaliforniji, a detinjstvo je proveo na porodičnoj farmi, gde je pomagao oko krava, svinja i useva.

Košarku je zavoleo još kao mali, kada mu je deda napravio improvizovani koš na drvetu. Sa samo devet godina preselio se sa majkom u San Bernardino, a kasnije je porodica završila u Komptonu. Tamo je počeo da se probija kao jedan od najvećih košarkaških talenata svoje generacije.

Iza njegovog ogromnog talenta, međutim, krila se veoma teška porodična situacija. Tokom druge i treće godine srednje škole njegova porodica ostala je bez svog doma. Tajson je tada jedno vreme spavao na kauču kod ujaka, dok je njegova majka sa očuhom i braćom boravila kod prijateljice. Upravo tada shvatio je da mora da uspe kako bi promenio život svoje porodice.

Košarka mu je postala izlaz iz teške situacije. U srednjoj školi Domingez u Komptonu ubrzo je postao prava senzacija. Kao maturant prosečno je beležio 26 poena, 15 skokova i čak osam blokada po utakmici. Nije želeo da ide na koledž, već je sa samo 18 godina odlučio da izađe na NBA draft.

Godine 2001. izabran je kao drugi pik, a prava za njega dobili su Los Anđeles Klipersi, koji su ga odmah prosledili Čikago Bulsima. Početak NBA karijere nije bio lak i Čendler je godinama tražio svoje mesto u ligi. Igrao je za Čikago Bulse, Nju Orleans Hornetse, Šarlot Bobketse i Finiks Sanse, pre nego što je stigao do Dalas Maveriksa. U Dalasu je konačno dočekao trenutak zbog kojeg je godinama radio i trpeo.

Tajson Čendler Foto: Yong Teck Lim / Getty images / Profimedia

Godine 2011. bio je jedan od ključnih igrača ekipe koja je osvojila NBA titulu, savladavši Majami Hit u velikom finalu. Samo godinu dana kasnije proglašen je za najboljeg defanzivca NBA lige. Tokom karijere stigao je i do Ol-star utakmice, a sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država osvojio je olimpijsko zlato 2012. godine.

Od mladića koji je kao tinejdžer spavao na tuđem kauču do NBA šampiona i olimpijskog pobednika prošao je put koji je teško mogao da zamisli. Čendler je tokom 19 sezona odigrao više od 1.100 NBA utakmica i ostavio dubok trag u ligi.

Njegova priča ostala je primer kako se život može promeniti kada se jedna velika prilika pretvori u karijeru.