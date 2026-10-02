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Košarkaši Širokog pobedili su Borac u Čačku rezultatom 87:81 i tako konačno otvorili novu sezonu ABA lige, koja je zbog problema sa sudijama i njihovog bojkota startovala sa zakašnjenjem.

Prvobitno je bilo planirano da sezona počne ranije, ali je prvo kolo odloženo nakon što su sudije stupile u štrajk, odnosno bojkotovale utakmice zbog nezadovoljstva uslovima i određenim pitanjima vezanim za organizaciju takmičenja. Zbog toga je početak regionalnog takmičenja pomeren, pa je duel Borca i Širokog u Čačku bio prvi meč nove sezone.

Primera radi, ovaj meč dodeljen je sudijskoj trojci: Milosav Kaludjerović, Stefan Vuković, Lazar Knežević!

Iako je domaći tim imao podršku svojih navijača, Široki je uspeo da kontroliše veći deo utakmice i na kraju odnese vredan trijumf iz Čačka. Borac je pokušavao da uhvati priključak, ali nije uspeo da napravi preokret u završnici.

Najefikasniji u redovima Borca bio je Spir sa 21 poenom i sedam skokova. Novak je dodao 16 poena i osam skokova, dok su Čarapić i Jošilo ubacili 12, odnosno 11 poena. Jošilo je uz to imao i četiri skoka.

Kod Širokog su prednjačili Luis sa 19 poena i Persons, koji je susret završio sa 18 poena, šest skokova i četiri asistencije.

Tako je posle turbulentnog uvoda i odlaganja prvog kola ABA liga konačno dobila svoj prvi rezultat u novoj sezoni. Takmičenje će sada biti nastavljeno prema izmenjenom rasporedu, nakon što je početak sezone pomeren zbog situacije sa sudijama.

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