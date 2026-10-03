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Luka Dončić vratio se u Los Anđeles, gde sa Lejkersima ulazi u novu sezonu sa jasnim ciljem da napadne NBA titulu.

Ipak, dok se na parketu priprema za još jedan veliki izazov u karijeri, njegova najvažnija borba trenutno vodi se daleko od košarkaških terena. Slovenački as želi da njegove ćerke, Gabrijela i Olivija, budu uz njega, pa je rešio na napravi i ozbiljan pravni potez.

Prema informacijama koje je objavio "The Athletic", Dončić je u Sloveniji podneo zahtev u okviru Haške konvencije, tražeći da njegove ćerke Gabrijela i Olivija budu dovedene u Sjedinjene Američke Države. Haška konvencija predviđa mehanizme za ostvarivanje prava roditelja na kontakt sa decom koja žive u drugoj državi.

1/6 Vidi galeriju Konferencija za medije Luke Dončića Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Njegov cilj je da devojčice mogu da budu sa njim u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će tokom sezone provoditi najveći deo vremena.

Luka želi da ćerke budu uz njega

"Ništa mi nije važnije od mojih ćerki. Učiniću sve što je potrebno da obezbedim da oba roditelja budu prisutna u njihovim životima", poručio je Dončić, prenosi "The Athletic".

Njegove ćerke trenutno su u Sloveniji sa majkom Anamarijom Goltes, dok se Luka nalazi u Kaliforniji, gde su počele pripreme za novu sezonu.

Upravo ta udaljenost predstavlja veliki problem. NBA sezona zahteva višemesečni boravak u SAD, dok su Gabrijela i Olivija trenutno u Sloveniji. Dončić tako želi da pronađe pravni način da ostane što prisutniji u njihovom životu i tokom sezone.

Haška konvencija u ovakvim slučajevima predstavlja međunarodni pravni okvir za pitanja prekograničnih roditeljskih prava. Važno je, međutim, naglasiti da podnošenje zahteva ne znači automatski da je sud doneo odluku da deca treba da budu dovedena u Ameriku.

Pravna borba traje već mesecima

Ovo nije prvi pravni potez koji je povezan sa porodičnom situacijom poznatog košarkaša.

Prema pisanju američkih medija, Dončić je još ranije u Sloveniji pokrenuo postupak koji se odnosio na roditeljski kontakt. U međuvremenu je i Goltes u Kaliforniji podnela zahtev koji se odnosio na izdržavanje dece i troškove advokata, ali je taj postupak kasnije povučen.

Prema tada dostupnim informacijama, povlačenje je ostavilo mogućnost da se pitanja između roditelja reše dogovorom.

Sada je Dončić napravio novi korak, a u centru svega ponovo su njegove ćerke.

Za slovenačkog košarkaša situacija je posebno emotivna jer se sve dešava u trenutku kada počinje još jedna izuzetno važna sezona njegove karijere. Dončić će pokušati da sa Lejkersima napadne NBA titulu, ali će istovremeno biti hiljadama kilometara udaljen od svojih devojčica.

Zbog porodice propustio i reprezentativno leto

Porodična situacija već je uticala i na njegove košarkaške odluke.

Dončić je tokom leta odlučio da ne nastupa za reprezentaciju Slovenije, a kao jedan od razloga naveo je želju da vreme provede sa svojim ćerkama.

"Volim svoje ćerke više od svega i one će uvek biti na prvom mestu u mom životu", govorio je Dončić.

I sada, kada se vratio u Los Anđeles, jasno je da pitanje njegovog odnosa sa Gabrijelom i Olivijom ostaje jedna od najvažnijih stvari u njegovom privatnom životu.

Prema pisanju stranih medija, Dončić je pred početak sezone pokušavao da pronađe rešenje koje bi mu omogućilo da bude uz ćerke, čak i tokom perioda kada zbog obaveza sa Lejkersima mora da bude u Americi.

Na okupljanju ekipe u Los Anđelesu nosio je i narukvice koje su mu napravile njegove ćerke, što je dodatno pokazalo koliko mu znači veza sa njima.

Odluka još nije doneta

Ipak, važno je razdvojiti ono što je potvrđeno od onoga što se tek očekuje.

Za sada nema informacije da je sud doneo konačnu odluku kojom bi Gabrijela i Olivija bile obavezno dovedene u Sjedinjene Države. Postupak je u toku, a detalji porodičnih sporova nisu u celosti javno dostupni.

Haška konvencija takođe ne znači automatsku odluku o starateljstvu ili preseljenju dece. Njena svrha je da obezbedi pravni okvir za rešavanje prekograničnih pitanja u vezi sa decom i roditeljskim pravima.

Ono što je jasno jeste da je Dončić povukao ozbiljan pravni potez u trenutku kada se vraća životu u Los Anđelesu.

Na parketu ga čeka nova sezona, veliki pritisak i borba za NBA prsten.

Van parketa vodi, po sopstvenim rečima, još važniju borbu - onu da njegove ćerke budu deo njegovog života, bez obzira na to sa koje strane Atlantika se nalazi.