"NAŠ OTPAD IDE TAMO!" Jokić izjavom ISPROVOCIRAO Amere, usledio brutalan napad: "RAZBILI SMO VAS, nismo marili za brojeve!"
- Nikola Jokić ponovo je pokrenuo raspravu o odnosu NBA lige i Evrolige, nakon svojih stavova o evropskoj košarci i pritisku na Starom kontinentu.
- Na njegove komentare reagovali su Gilbert Arinas i Demarkus Kazins, uz tvrdnje da je NBA standard iznad svega i da nema poređenja sa Evropom.
- Arinas je posebno izazvao pažnju porukom da američki igrači koji ne uspeju u NBA odlaze u Evroligu i tamo postaju najbolji.
Nikola Jokić ponovo je izazvao veliku polemiku u NBA javnosti!
Najbolji igrač Denver Nagetsa našao se u centru žestoke rasprave o odnosu NBA lige i Evrolige, a ovoga puta reagovale su nekadašnje NBA zvezde Gilbert Arinas i Demarkus Kazins
U emisiji "Gil's Arena" povela se rasprava o razlikama između američke i evropske košarke, a Jokićevi stavovi našli su se u fokusu. Kazins nije imao mnogo dileme kada je govorio o odnosu NBA i ostatka sveta.
"Ovo gde smo mi trenutno jeste standard za košarku. Mi smo od ovoga napravili glavnu stvar. Sve dok zlatna medalja u kontinuitetu ne ode u neku drugu zemlju, a ja govorim o načinu na koji dominiramo svake godine, ne želim ništa više da slušam. Ne postoji nikakvo j***no poređenje!", poručio je Kazins.
Njegove reči izazvale su pažnju upravo zbog toga što se rasprava nadovezala na Jokićeve stavove o evropskoj košarci i reprezentacijama.
"Naš otpad ide tamo"
U raspravu se uključio i Gilbert Arinas, nekadašnji All-Star igrač koji je u NBA karijeri prosečno beležio 20,7 poena po utakmici.
Arinas je prvo povukao granicu između reprezentativne košarke i Evrolige.
"Kada je spomenuo reprezentaciju - tamo nikoga nije briga za statistiku, niti je tim SAD mario za to. Tako smo razbili i vas i Francuze – nismo marili za brojeve, uzeli smo zlato. Ako o tome pričaš...", rekao je Arinas.
A onda je usledio deo koji je posebno odjeknuo u evropskoj košarkaškoj javnosti.
"Ako pričamo o Evroligi, mi nemamo nikakvu potrebu da igramo tamo. Naš otpad, momci koji ne mogu da izbore mesto na našim rosterima, odu tamo i budu najbolji igrači Evrolige. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", rekao je Arinas.
Njegova tvrdnja je, dakle, bila direktno vezana za nivo američkog igračkog talenta u odnosu na evropska takmičenja.
Jokić otvorio temu
Rasprava nije nastala ni iz čega. Sve je počelo Jokićevim komentarima o evropskoj košarci, kada je srpski as govorio o tome kako bi NBA igrači trebalo da iskuse ono što nosi evropska košarka.
Jokić je posebno istakao da bi voleo da svaki NBA igrač provede šest meseci u Evropi, kako bi osetio drugačiji pritisak i atmosferu koja vlada na Starom kontinentu. U tom kontekstu pomenuo je i Crvenu zvezdu, Partizan i Olimpijakos.
Ta njegova izjava brzo je izazvala reakcije preko Atlantika, a u raspravu su se uključili upravo Gilbert Arinas i Demarkus Kazins.
I tu je priča dobila potpuno novu dimenziju.
Kazins je žestoko branio NBA i američku košarku, insistirajući da između najjače američke lige i evropske košarke ne postoji poređenje. Arinas je otišao korak dalje kada je govorio o Evroligi i američkim igračima koji odlaze u Evropu.