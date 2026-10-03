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Nikola Jokić ponovo je izazvao veliku polemiku u NBA javnosti!

Najbolji igrač Denver Nagetsa našao se u centru žestoke rasprave o odnosu NBA lige i Evrolige, a ovoga puta reagovale su nekadašnje NBA zvezde Gilbert Arinas i Demarkus Kazins

U emisiji "Gil's Arena" povela se rasprava o razlikama između američke i evropske košarke, a Jokićevi stavovi našli su se u fokusu. Kazins nije imao mnogo dileme kada je govorio o odnosu NBA i ostatka sveta.

"Ovo gde smo mi trenutno jeste standard za košarku. Mi smo od ovoga napravili glavnu stvar. Sve dok zlatna medalja u kontinuitetu ne ode u neku drugu zemlju, a ja govorim o načinu na koji dominiramo svake godine, ne želim ništa više da slušam. Ne postoji nikakvo j***no poređenje!", poručio je Kazins.

Njegove reči izazvale su pažnju upravo zbog toga što se rasprava nadovezala na Jokićeve stavove o evropskoj košarci i reprezentacijama.

"Naš otpad ide tamo"

U raspravu se uključio i Gilbert Arinas, nekadašnji All-Star igrač koji je u NBA karijeri prosečno beležio 20,7 poena po utakmici.

Arinas je prvo povukao granicu između reprezentativne košarke i Evrolige.

"Kada je spomenuo reprezentaciju - tamo nikoga nije briga za statistiku, niti je tim SAD mario za to. Tako smo razbili i vas i Francuze – nismo marili za brojeve, uzeli smo zlato. Ako o tome pričaš...", rekao je Arinas.

A onda je usledio deo koji je posebno odjeknuo u evropskoj košarkaškoj javnosti.

"Ako pričamo o Evroligi, mi nemamo nikakvu potrebu da igramo tamo. Naš otpad, momci koji ne mogu da izbore mesto na našim rosterima, odu tamo i budu najbolji igrači Evrolige. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", rekao je Arinas.

Njegova tvrdnja je, dakle, bila direktno vezana za nivo američkog igračkog talenta u odnosu na evropska takmičenja.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Jokić otvorio temu

Rasprava nije nastala ni iz čega. Sve je počelo Jokićevim komentarima o evropskoj košarci, kada je srpski as govorio o tome kako bi NBA igrači trebalo da iskuse ono što nosi evropska košarka.

Jokić je posebno istakao da bi voleo da svaki NBA igrač provede šest meseci u Evropi, kako bi osetio drugačiji pritisak i atmosferu koja vlada na Starom kontinentu. U tom kontekstu pomenuo je i Crvenu zvezdu, Partizan i Olimpijakos.

Ta njegova izjava brzo je izazvala reakcije preko Atlantika, a u raspravu su se uključili upravo Gilbert Arinas i Demarkus Kazins.

I tu je priča dobila potpuno novu dimenziju.

Kazins je žestoko branio NBA i američku košarku, insistirajući da između najjače američke lige i evropske košarke ne postoji poređenje. Arinas je otišao korak dalje kada je govorio o Evroligi i američkim igračima koji odlaze u Evropu.