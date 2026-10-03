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Partizan će sezonu u ABA ligi početi utakmicom protiv Mege na domaćem terenu, ali bez prisustva navijača.

Crno-beli će tako u jednom od prvih mečeva domaćeg takmičenja biti bez velike podrške sa tribina, i to zbog kazne iz prošle sezone.

Tako Grobari neće imati priliku da pozdrave svoje ljubimce na prvom domaćem meču ABA lige, posebno posle sjajnog početka sezone u Evroligi i dve velike pobede na gostovanjima.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Prvi meč već odložen

Partizan je, podsetimo, trebalo ranije da počne sezonu u ABA ligi, ali je njegova utakmica prvog kola odložena u jeku već poznatog sukoba ABA lige i sudija.

Zbog toga će crno-beli tek sada izaći na parket u regionalnom takmičenju.

A odmah ih čeka neobična situacija – domaći teren bez navijača.

Kazna iz prošle sezone

Razlog za prazne tribine jeste kazna koju je Partizan zaradio prošle sezone zbog dešavanja u finalnoj seriji ABA lige protiv Dubaija.

Sankcija je usledila nakon incidenata tokom treće utakmice finala, a među prekršajima zbog kojih je klub kažnjen bilo je i paljenje baklji na tribinama.

Sada će posledice te kazne biti vidljive na startu nove sezone, pa će crno-beli protiv Mege morati da se snađu bez pomoći sa tribina.

Posle dve pobede – nema Grobara

Sve to dolazi u trenutku kada Partizan ima šta da pokaže svojim navijačima.

Crno-beli su sezonu u Evroligi otvorili sa dve pobede na gostujućim terenima, pa je atmosfera među navijačima na visokom nivou.

Ipak, Grobari će morati da sačekaju narednu priliku da uživo pozdrave ekipu.

Partizan će protiv Mege imati domaći teren, ali ne i ono što mu je godinama jedan od najvećih aduta – huk sa tribina.

Sada ostaje da se vidi kako će crno-beli reagovati u prvoj utakmici ABA lige i da li će uspeti da nastave pobednički niz i bez podrške svojih navijača.

Podsetimo, meč je na programu u ponedeljak u dvorani Aleksandar Nikolić od 18.30.