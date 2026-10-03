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Aleksej Pokuševski nastavlja da ostavlja sve bolji utisak u dresu Lokomotive Kubanj, pošto je u drugom zvaničnom nastupu u VTB ligi pružio još jednu veoma dobru partiju.

Lokomotiva Kubanj je na svom terenu savladala MBA Moskvu rezultatom 92:87, a nekadašnji košarkaš Partizana bio je jedan od najzaslužnijih za trijumf domaćeg tima.

1/9 Vidi galeriju Aleksej Pokuševski Foto: www.lokobasket.com

Pokuševski je ovog puta pokazao mnogo bolji šuterski učinak nego na prethodnom meču i susret završio sa 18 poena, uz sedam skokova i ukupan indeks korisnosti 22. Iz igre je šutirao 5/10, dok je sa linije za slobodna bacanja bio bez greške – 7/7.

Efikasniji od njega u redovima Lokomotive bio je samo Patrik Miler, koji je ubacio čak 28 poena. Zanimljivo je da je i Miler svojevremeno nosio dres Partizana, pa su dvojica bivših crno-belih sada zajedno predvodila ruski tim do pobede.

Na drugoj strani, Maksim Ogarkov bio je najbolji strelac MBA Moskve sa 21 poenom, ali njegov učinak nije bio dovoljan da gosti izbegnu poraz.

Pokuševski je prethodno nastupao i na VTB Superkupu, ali se to takmičenje može posmatrati kao svojevrsna uvertira u sezonu. Zbog toga je ovaj susret protiv MBA Moskve praktično njegov pravi početak u VTB ligi.

Za sada, početak nove epizode u Rusiji deluje veoma dobro za Pokuševskog. Posle skromnijeg prvog nastupa, usledila je znatno konkretnija partija, a bivši igrač Partizana pokazao je da može da bude važan deo rotacije Lokomotive Kubanj.

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