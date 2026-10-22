Slušaj vest

Još jednom je Dimitris Janakopulos svojim objavama privukao ogromnu pažnju.

Vlasnik Panatinaikosa je objavio na Instagramu fotografiju napravljenu od strane veštačke inteligencije na kojoj se on nalazi ispred zatvorske ćelije, dok su iza rešetaka predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolios i sudije Vasiliki Caruha i Petros Papapetru.

Predsednik Saveza i sudije su prikazani sa lisicama na rukama, dok Janakopulos ispred ćelije pozira sa osmehom i cigaretom u ruci.

Fotografija je objavljena u trenucima kada je grčka košarka uzdrmana usled najnovijih dešavanja.

"Želeli ste rat sa mnom"

Janakopulos se tokom dana već oglašavao povodom slučaja i nije krio zadovoljstvo zbog razvoja događaja.

U jednoj od svojih poruka naveo je:

"Želeli ste rat sa mnom. Mislili ste da ćete pobediti. Zar niste pitali? Jedan poraz, a ako poželim, mogu da preokrenem situaciju i sada, ali neka ostane kako jeste. Šaljem vam poljupce svima".

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Njegove poruke dolaze nakon što je u Grčkoj pokrenuta velika istraga koja je potresla tamošnju košarku. Protiv šest osoba izdat je nalog za hapšenje, među kojima su Liolios, sudije Caruha i Papapetru, kao i još trojica ljudi povezanih sa grčkom košarkom.

Slučaj je i dalje u fazi istrage, pa hapšenja i sumnje ne predstavljaju pravosnažne presude.

Bonus video: