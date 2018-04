POVRATNIK U ZVEZDU... FILIP ČOVIĆ ZA KURIR: Teško je biti Čović u Srbiji!

Filip Čović drugi put u karijeri stigao je u Crvenu zvezdu.



Ovaj put iznenada, nakon što su crveno-beli izgubili finale ABA lige od Budućnosti, a time i pravo da igraju Evroligu naredne sezone. Pred Filipom Čovićem je težak zadatak da Crvenoj zvezdi donese makar jedan trofej ove sezone, titulu prvaka Srbije. Debi je večeras protiv Mladosti iz Zemuna.

- Iskreno, čast mi je da opet budem u Crvenoj zvezdi. Sve je išlo brzo, bukvalno se sve završilo u jednom danu. Bio je to šok za mene. Mislim da mogu da pomognem, da ne pričam o svom trudu, zalaganju i motivaciji kad nosim Zvezdin dres. Stariji sam za sedam godina nego kad sam dolazio prvi put, iskusan sam igrač, videćemo kako će se to dalje odvijati - rekao je Čović za Kurir i dodao:

- Ekipi će biti potrebno vreme za oporavak posle gubitka titule u ABA ligi i plasmana u Evroligu. Sada je bitnije nego ikada da se zbiju redovi i da krenemo napred. Nema vraćanja unazad.

Stručni štab Crvene zvezde sa trenerom Dušanom Alimpijevićem na čelu najzaslužniji je što je Filip Čović ponovo na Kališu.

- Zvezdin trenerski tim me je pitao da li želim da pređem. Misle da im na toj poziciji treba pomoć. Duleta poznajem dugo. Isto i neke saigrače. Sa Brankom Lazićem sam igrao zajedno od svoje 12. godine. Tu je i još nekoliko momaka iz FMP (Dobrić, Davidovac, Radanov, op. aut.). Ostale znam preko utakmica.



Filip Čović nosi breme svog prezimena i uspešnog oca Nebojše, prvog čoveka Crvene zvezde.

- Ma gledali su me i gledaće me kroz oca, i to će biti do kraja života, dok god budem igrao košarku ili se bavio bilo kojim poslom u Srbiji. To će biti tako i na to sam navikao. Uvek sebi kažem. I Novaka Đokovića ljudi u Srbiji nipodaštavaju, gledaju na ovaj ili onaj način. Ako jednu veličinu poput njega mogu da omalovažavaju, šta onda ja da pričam. Pritiska će biti ne samo za mene već i za svakog u timu zbog gubitka Evrolige, jer to niko nije očekivao. Titula u Srbiji to ne može da spase, ali svakako da može ublažiti mnoge stvari - rekao je Čović.





Finale ABA lige NAVIJAO I PATIO ZBOG ZVEZDE

Filip Čović nije želeo da analizira finalnu seriju ABA lige protiv Budućnosti. - Ne bih da komentarišem finalnu seriju. Treba da ostane iza svih nas. Nisam bio u klubu kada se sve to desilo. Kao navijač, pratio sam utakmice i gubitak trofeja mi je teško pao - kazao je Čović.

