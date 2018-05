(KURIR TV) KOKOŠKOV ISTORIJSKIM USPEHOM ULEPŠAO ROĐENDAN FAKULTETU: Evo šta su o Igoru rekli Goran Dragić, Stiv Neš, Džo Dumars, Teri Porter...

Kokoškov je prvi Evropljanin, odnosno prvi trener koji nije rođen na području Severne Amerike, koji je preuzeo jednog NBA ligaša, što mu je donelo epitet trenera "koji pomera granice", "istorijski dan za NBA", "Srbin prvi na svetu"...

Imenovanje Igora Kokoškova prati i priča vezana za njegov fakultet - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Kokoškov je prošle godine izabran za Počasnog profesora sporta ovog fakulteta, a njegov izbor za trenera Finiksa dolazi u godini kada Fakultet obeležava veliki jubilej - 80 godina rada!

Koreni Fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova iz naše struke, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom Škola za telesno vaspitanje u rangu više škole.

Od 1946. do 1953. godine radila je kao Državni institut za fiskulturu (odatle i popularno ime DIF, koje se zadržalo do današnjih dana), zatim od 1953. do 1956. godine kao Institut za fizičku kulturu. U periodu od 1956. do 1967. godine poznat je kao Visoka škola za fizičko vaspitanje, koja je 1963 god primljena na BEOGRADSKI UNIVERZITET, na kome od 1967. do 1988. godine deluje kao Fakultet fizičkog vaspitanja, od 1988. do 2000. godine kao Fakultet fizičke kulture, i od 2000. godine ime je promenjeno u današnje – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Povodom velikog uspeha Igora Kokoškova poruke podrške su poslali slavni treneri i bivši košarkaši.

Među njima, Džon Hemond, koji je istakao šta je sve Kokoškov postigao kao prvi u trenerskoj karijeri.

"Prvi internacionalni trener koji je kao pomoćni trener radio u NCAA ligi, prvi internacionalni trener koji je radio u NBA ligi, trener Ol star utakmice, trener NBA šampiona, trener Evropskog šampiona... Njegova biografija košarkaškog trenera je prepuna uspeha."

Igoru su poruke poslali član Kuće slavnih, legenda NBA Džo Dumars, takođe legenda NBA Stiv Neš, kao i Teri Porter.

