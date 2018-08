DULE VUJOŠEVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Trofejni stručnjak objasnio zašto više nije selektor Bosne i Hercegovine!

Iskusni stručnjak, koji je “zamrznuo” funkciju dok ne izvrši transplataciju bubrega, raskinuo je saradnju sa reprezentacijom koju je doveo nadomak plasmana na Svetsko prvenstvo, što bi bila prava senzacija.

Kako Vujošević objašnjava za Kurir, košarkaški savez BiH nije ispoštovao dogovor da se na mestu selektora do njegovog povratka zadrži Mensur Barjamović, koji mu je bio pomoćnik.



- Praktično sam završio saradnju sa reprezetnacijom BiH. Imali smo dogovor da oni mene mogu da čekaju kako bih rešio zdravstveni problem. U pitanju je bila ne vrsta premošćavanja problema u liku Mensura Bajramovića, koji je trabelo da vodi tim dok sam ja odsutan - rekao je Vujošević i dodao:

- Ja sam se odrekao primanja za vreme dok nisam na klupi BiH, sugerisao sam da se taj novac prosledi stručnom štabu i da se tako ti ljudi obavežu. Međutim, to nije urađeno, ne znam iz kojih razloga. Mensur je ranije bio najavio da će, ukoliko dobije drugu ponudu, morati da je prihvati.

Ponuda Bajramoviću je stigla i on je prihvatio, a kako kaže Vujošević, niko iz KS BiH nije pokušao da ga zadrži.

- Dobio je ponudu u najgore moguće vreme kada je u pitanju reprezentacija. Kako ljudi iz Saveza nisu uradili ništa da ta sredstva prebace njemu i da ga na taj način obavežu, on je, ma koliko mu je neprijatno bilo, morao da ode - objašnjava trofejni trener.

Košarkaški savez BiH sada mora da pronađe drugo rešenje i to trajno, pošto je

Vujošević prinuđen da zbog transplatacije pauzira duže vreme.



- KS BiH mora da potraži drugo rešenje, rešenje druge vrste. Ja sam s tim potpuno saglasan, a najviše bih voleo da to bude Jasmin Repeša. Mi smo u teškim uslovima uradili dobar posao do sada. Od nekih golobradih mladića koji su krenuli od kvalifikacija došlo se do situacije da se tim kvalifikuje na SP, ako se na terenu i oko njega ozbiljno radi. Pre svega zbog igrača i ljubitelja košarke u BiH nadam se da će se podići kvalitet rada te organizacije i zadržati kvalitet rada ekipe u ovom periodu. Želim im sve najbolje, ali naša saradnja je završena. Ne želim da radim bilo šta pre nego što završim transplataciju bubrega, a sa procesom rehabilitacije za to će biti potrebno sedam, osam meseci - zaključio je Duško Vujošević.



Kurir sport / Predrag Gajić

Kurir

Autor: Kurir