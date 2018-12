TRINKIJERI PRED TURK TELEKOM: Učinićemo sve da prođemo! Evo šta Partizanu treba za prolaz u Top 16 fazu!

"Pripremamo se za utakmicu na najbolji mogući način. Turk Telekom ima sjajan, dobro popunjen roster i dosta veliku rotaciju. Mi ćemo učiniti sve što možemo da prođemo u narednu fazu takmičenja, ali ne zavisi sve od nas", poručio je Trinkijeri za klupski sajt.

Centar Partizana Džok Lendejl očekuje težak meč protiv ambicioznog turskog tima.

"Na kraju, sve se svodi na ovo poslednje kolo. Daćemo sve od sebe da odigramo svoju igru i izborimo pobedu. Turk Telekom ima dobar, iskusan tim, ali verujem da smo u stanju da ih pred našim navijačima savladamo", rekao je Lendejl.

Iz Partizana su saopštili da je klub kažnjen 2.500 evra zbog bacanja rolni navijača na utakmici protiv Asvela, pa je početak susreta bio na kratko odložen.

Utakmica Partizan - Turk Telekom počinje sutra u 20 sati u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Iako Partizan danas ne izlazi na teren u Evrokupu, sve oči crno-belih biće uprte na mečeve u Trentu i Sankt Peterburgu!

Ekipa Andree Trinkijerija ima šanse za prolaz u drugu fazu, pobeda nad Turk telekomom, s kojim sutra odmerava snage u Pioniru, podrazumeva se, ali već večeras će biti poznato koji scenario igra Partizanu.

Najbolja opcija je da Zenit Marka Simonovića i italijanski Trento pretrpe poraz od svojih rivala Asvela, odnosno Valensije. Tada Beograđanima treba bilo kakva pobeda nad turskom ekipom, dakle, dovoljno je i "pola koša". U slučaju poraza Trenta i pobede Zenita crno-beli bi zadržali realne šanse za prolaz, ali im je potreban trijumf nad Turk telekomom od bar šest poena razlike.

Dolazimo i do opcije koja spada u naučnu fantastiku, a to je pobeda Trenta i poraz Zenita. Veličković i drugovi bi tada morali da prirede neviđeno iznenađenje i deklasiraju rivala sa bar 39 poena. Definitivno zbogom Evropi moraće da kažu samo u jednom slučaju, a to je da i Trento i Zenit ostvare pobede.

Meč s Turk telekomom Partizan igra u sredu, baš na veliku srpsku slavu Sveti Nikola, a trener Andrea Trinkijeri se ipak nada da će dvorana "Aleksandar Nikolić" biti ispunjena do poslednjeg mesta.



Ovako Partizan ide dalje

Scenario 1

Poraz Trenta - Poraz Zenita

Partizanu treba bilo kakva pobeda

Scenario 2

Poraz Trenta - Pobeda Zenita

Partizanu treba pobeda sa + 6

Scenario 3

Pobeda Trenta - Poraz Zenita

Partizanu treba pobeda sa + 39



Tanjug

Foto: Eurocup

