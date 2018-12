NEKADA DOBIJEŠ UPALJAČ U GLAVU, PLJUNU TE: Evo šta trener Cedevite kaže o incidentima u Pioniru

Takva atmosfera nije novost za trenera Cedevite Slavena Rimca, koji kaže da je bolje da se igra u ovakvoj atmosferi nego pred praznim tribinama.

"S obzirom da sam bivših igrač, znam kako je to. Jedna od stvari zbog kojih sam počeo da se bavim košarkom jeste puna hala. Nekada dobiješ upaljač u glavu i pljunu te, ali to je tako na ovim prostorima i ja volim takvu atmosferu. Rekao sam igračima da budu hrabri pre meča, jer je to samo atmosfera i tera nas da budemo bolji", rekao je Rimac novinarima posle utakmice.



On je ocenio da je njegov tim odigrao odgovorno.

"Za nas jako bitna pobeda. Partizan je u naletu, to smo znali pre utakmice. Treba reći da posle pobede u sredu i plasmana u Evrokup, da su se potrošili mentalno. Uhvatili smo ih na krivoj nozi. Imali smo dva-tri raspoložena igrača. Edo je došao pre par dana i odigrao dobro i u odbrani i u napadu.

Cedevita je danas odigrala odgovorno, što ranije nije uvek bio slučaj. Pričali smo ranije da treba imati veću odgovornost u odbrani i danas smo to pokazali, čime sam i najzadovoljniji", rekao je Slaven Rimac.

