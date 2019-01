ZVEZDA ZAVISI OD DRUGIH! Tomić: Situacija je 50-50!

Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić izjavio je da, bez obzira što njegov tim zavisi od drugih rezultata u G grupi Top16 faze Evrokupa, mora da pobedi Limož i uradi sve što je do njega za nadu u prolaz dalje.

Crveno-beli su treći sa skorom 1-3, Limož je bez pobede, dok je Unikaha na 3-1 i neophodan je trijumf Valensije, koja je već obezbedila Top 8, kako bi Zvezdi ostale teoretske šanse.

"Jako nam je značajno da dobro odigramo, moramo da budemo maksimalno spremni, iako je situacija sada 50-50, zavisimo i od drugih rezultata u grupi. Zato naš deo moramo da odradimo do kraja u naredne dve utakmice i dođemo do pobeda, pa ćemo videti za šta će to biti dovoljno", rekao je Tomić za klupski sajt.

Crvena zvezda će i u ovom meču biti bez povređenog kapitena Branka Lazića, potvrdio je Tomić.

"Očekuje nas ekipa koja će biti vrlo motivisana jer želi prvu pobedu u grupi, do koje je mogla da stigne u dve vrlo neizvesne utakmice sa Unikahom. Fizički su izuzetno snažni, visoki i imaju kvalitet".

Krilni košarkaš Ognjen Dobrić očekuje znatno bolje izdanje nego u ubedljivom porazu u Zagrebu od Cedevite u prethodnom meču.

"Moraćemo čvršće i sa više energije. Sada znamo ekipu Limoža, videli smo u pripremi ove utakmice, ne računajući naš meč na startu tamičenja, da su odigrali dve potpuno izjednačene i neizvesne utakmice sa Unikahom, što takođe govori o njihovom kvalitetu. Svesni smo da ne zavisi sve od nas, ali želimo naš deo posla do kraja da uradimo kako treba, pa ćemo videti", zaključio je Dobrić.

Utakmica Limož - Crvena zvezda igra se sutra od 21.

