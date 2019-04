OGLASIO SE SIN MINISTRA POLICIJE Crne Gore: Evo šta Amar kaže o svom SKANDALOZNOM ponašanju u Morači! (FOTO)

Naime, Amar se oglasio na svom Instagramu gde je napisao kako nije uopšte pljuvao košarkaše Zvezde već da je samo strasno i srčano navijao za svoj klub.

On se putem Instagrama oglasio i izvinio se ako je nekog uvredio svojim postupkom.

- Na osnovu sramnih prozivki po raznim portalima, osećam se dužan da demantujem gnusne laži da sam PLJUVAO igrače Zvezde. Istina je da sam uvek na stolicama do tunela i da svaku utakmicu bodrim klub strastveno i emotivno kao i poslednji put, ali isto tako ne mogu da ostanem imun na uvrede i komentare bez osnova, jer niti mi kućno vaspitanje dozvoljava, niti bih ikad, kao bivši sportista takav ispad sebi dozvolio. Ukoliko se neko našao uvređen, upućujem mojhe iskreno sportsko izvinjenje. A da navijam i da ću navijati za svoj klub, to uvek, ali sportski, kao i do sada - napisao je Amar Nuhodžić.

Podsetimo, na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se kako Amar Nuhodžić (u plavoj majici) ulazi na teren dok se košarkaši Zvezde zagrevaju i pljuje ih.

On je prvo u lice pljunuo Filipa Čovića, a zatim nastavio da šeta po terenu i redom pljuje goste iz Beograda.

Niko od organa zaduženih za red i bezbednost nije reagovao, pa se Amar nesmetano šetao po parketu.

To je bio samo jedan od niza incidenata i napada na crveno-bele tokom jučerašnje utakmice.

Budućnost je savladala Zvezdu u trećem meču finalne serije plej-ofa ABA lige 80:72 i obezbedila četvrti duel, koji je na programu u petak u 19 sati, takođe u "Morači".

