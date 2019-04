NEĆU VIŠE DA PRIČAM O ATMOSFERI LINČA! Repeša posle meča u Morači: Molio sam i naše da se smire, ali me nisu poslušali! (KURIR TV)

"Zadovoljan sam što smo poravnali rezultat i izborili se da idemo u Beograd ponovo. Čestitam igračima na strpljivosti i kada nije bilo najbolje, ali i što su došli do vrlo važne pobede za nas", rekao je Repeša novinarima posle utakmice.

Budućnost je sa 84:80 pobedila Crvenu zvezdu, te tako izjednačila na 2:2 u finalnoj seriji ABA lige.

"Znamo da je vruć teren u Beogradu. Zvezda je favorit, nema dileme, ali mislim da ako kontrolišemo ritam kako treba, odnosno ne dozvolimo da se odlepe možemo do rezultata. Moramo da naučimo da kontrolišemo 40 minuta, to su ključne stvari", rekao je Repeša.

Na provokativno pitanje novinara, koji je naveo da se u Beogradu "ponovo očekuje atmosfera linča", da li će moći da "psihički pripremi" ekipu, Repeša je kazao da on pokušava da spusti "loptu na zemlju" "Ne bih više o tome, molio sam i naše, ali znate da me nisu poslušali. Mislim da je večeras bila druga priča. Da će biti teško, biće. Posao moj je da pripremim ekipu. Da li će to biti dovoljno - to oni treba da urade na terenu", rekao je Repeša.

On je dodao da su igrači "primer svima", jer medju njima "nije bilo ni najmanjih trzavica".

Na konstataciju novinara da je Budućnost u večerašnjoj utakmici imala 12 skokova manje, četiri asistencije i loš procenat šuta s linije za slobodna bacanja, ali da je uspela da pobedi, Repeša je kazao da su to jedne od stvari koje mogu da se poprave.

"Ako bacanja budu u 'normali', tu mislim 75 odsto, ne 90, kao i popravak defanzivnog skoka , to je najmanje deset poena razlike. Da li može da bude iznenađenja?! Ne može, svi se jako dobro poznaju, ali u ovakvim utakmicama uvek 'ispliva' neko. Uglavnom su velike utakmice za velike igrače", kazao je Repeša.

Peti meč se igra u ponedeljak od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.

