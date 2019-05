SRPSKO ČUDO RASPAMETOLO AMREIKANCE: Nikola Jokić je tema BROJ JEDAN preko bare! Svi sa oduševljenem pričaju o njegovoj SUROVOJ DOMINACIJI u plej-ofu! (VIDEO)

Centar Nagetsa svojim partijama oduševio je ljubitelje košarke širom sveta. Legende NBA lige poput Šekila O'Nila, Čarlsa Barklija, Medžika Džonsona... imaju samo reči hvale za spektakularnog Srbina. Američki novinar se utrkuju ko će više hvalospeva da napiše na račun mlade zvezde Nagetsa.

O'Nil je nakon pobede Denvera u četvrtom meču oduševljeno pričao o Nikoli.

"Kada si glavni košarkaš, koji voli da dodaje loptu, saigrači će igrati jako za vas. Jokić je taj glavni košarkaš, zbog njegovih sjajnih asistencija, igrači utrčavaju, dobro se pozicioniraju, a on uvek baci savršen".

Nije tajna da Barkli cele sezone navija za Nagetse, zbog načina na koji igraju.

Ovo sam rekao pre plej-ofa, Amerika će upoznati Jokića. On je neverovatan, pasove koje on deli... On daje savršen pas, pervektna brzina lopte. Bilo bi sjajno igrati sa takvim igračem. Samo treba da se krećeš i lopta će doći do tebe", rekao je Barkli nakon četvrtog tripl-dabla Jokića.

Bivši plej Hjustona, a sada poznati komentator Keni Smit, reako je da je Nikola redefinisao poziciju na kojoj igra.

"On bukvalno igra plejmejkera. Zanimljivo je, kada ga gledam, ja razmišljam kao plej i kažem "on je sam" i Jokić ga pronađe i onda pomislim "čekaj, on je centar". Jokić je prvi centar koji igra kao plejmejker"", rekao je oduševljeni Keni.

Neverovatne brojke koje beleži oduševile su i legendarnog asa Lejkersa - Medžika Džonsona.

"Nikola Jokić mi je baš zapao za oko drugim tripl-dablom u seriji protiv Portlanda", napisao je Džonson na Tviteru nakon brejka Denvera u Portlandu.

U pohvalama ne zaostaju ni sportski novinari u Americi. Endi Glokner je sa oduševljenjem iznosio podatke o Jokiću.

"U poslednjoj utakmici sa Jokićem na terenu Denver je dao 17 poena više nego što je primio. A pobedio je sa samo četiri razlike. Denver biva uništen kada je Srbin na klupi", poručuje Glokner.

Kurir sport

Kurir