RASPAD SISTEMA U GRČKOJ KOŠARCI! PANATINAIKOS POSTAVIO ULTIMATUM: Ne igramo prvenstvo dok se ne zaustavi terorizam Olimpijakosa! (FOTO)

H KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι απέχει από οποιαδήποτε αγωνιστική δραστηριότητα, αρχής γενομένης από τη σημερινή αναμέτρηση με την Κύμη και έως ότου να επικρατήσει ξανά η νομιμότητα και όχι η τρομοκρατία και η ανομία που προσπαθεί να επιβάλλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός με την ανοχή των κρατικών φορέων. Εδώ και μήνες, με αποκορύφωμα τις τελευταίες ημέρες, παρακολουθούμε τις προσπάθειες τρομοκρατίας και εκβιασμού από τους διοικούντες την ΚΑΕ Ολυμπιακός, παράλληλα με την αδιαφορία των υπευθύνων Υπουργών και των αρμοδίων αθλητικών δικαστικών λειτουργών. Μας καθιστούν ξεκάθαρο ότι η τρομοκρατία και ο εκβιασμός υπερέχει των Νόμων και των Κανονισμών, τους οποίους οι ίδιοι συνυπέγραψαν. Ο κορυφαίος ελληνικός Σύλλογος, σεβόμενος την Ιστορία του, τον κόσμο του, τον ιδρώτα των αθλητών του και τις επενδύσεις σε κόπο, χρόνο και πόρους της Διοίκησής του, μέχρι να αποδοθούν οι ευθύνες και να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία των ηθικών αυτουργών, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, αλλά και του Συλλόγου με δόγμα «Ή εμείς ή κανείς», θα απέχει από κάθε διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μείνει απαθής στα καμώματα δύο κακομαθημένων παιδιών, τα οποία, για να καλύψουν τα δικά τους προβλήματα, θέλησαν να τελειώσει η σεζόν όσο το δυνατόν νωρίτερα με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος. Ακόμη και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Αθλητικός Νόμος είναι ξεκάθαρος. Στους αδερφούς Αγγελόπουλους πρέπει να απαγορευθεί η ενασχόλησή τους με τον Αθλητισμό, την οποία ποινή ενδεχομένως και να επιδιώκουν. Διάβασε περισσότερα στο www.paobc.gr #paobc #panathinaikos

