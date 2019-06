SRPKINJE NAPREDUJU: Košarkašice ubedljivo pobedile Tursku u Renu

Izabranice Marine Maljković u potpunosti su kontrolisale igru i bile bolji rival izuzev u prva dva i poslednjih pet minuta susreta. U samo 24 sata otklonjene su greške koje su bile evidentirane u duelu sa Ruskinjama, pa su srpske košarkašice prikazale veoma kvalitetnu igru u svim segmentima.

U prva dva minuta turski tim je stigao do dvocifrenog vođstva, međutim vrlo brzo su naše igračice konsolidovale igru i do kraja prve deonice stigle do izjednačenja. Druga i treća četvrtina u potpunosti su pripale Srbiji da bi početkom poslednjeg perioda stigla i do najveće prednosti od čak 21 poena razlike.

Naš tim nije imao procenat šuta za tri poena (23%) i slobodna bacanja (61%) za pohvalu, ali je zato imao osam skokova i 12 asistencija više od rivala.

Najefikasnija u timu Srbije bila je Aleksandra Crvendakić sa 15 poena, a dvocifrene su bile još i Dajana Butulija sa 13, Dragana Stanković sa 12 i Nikolina Milić sa 11 poena. Kod Turske Ajse Džora je ubacila 18, a Pelin Biglič poen manje, dok je kapitenka Išil Alben duel završila sa 12 koševa.

Na ovoj utakmici u uniformi nisu bile Ana Dabović i Kristina Topuzović, dok Anđela Dugalić nije ulazila u igru.

- Danas smo mnogo bolje ispunile zadatke koje nam je Marina zadala i to se odmah videlo na terenu. Energija je bila na visokom nivou. U poslednjoj četvrtini smo posustale i nismo svih 40 minuta odigrale kako treba, ali bilo je dosta pozitivnih stvari. Veliki plusevi za naše mlade igračice, koje su danas pokazale da na njih može ozbiljno da se računa na Evropskom prvenstvu – rekla je Sonja Petrović.

- Bile smo bolje pripremljene za utakmicu, nego što je to bio slučaj juče. Mnoge stvari koje protiv Rusije nisu prolazile, danas su funkcionisale, pa je i rezultat svega toga bio očigledan. Idemo dalje sa željom da što spremnije dočekamo Evropsko prvenstvo - istakla je Dajana Butulija.

Poslednju utakmicu u Renu reprezentacija Srbije odigraće u nedelju od 18 časova i 30 minuta protiv reprezentacije domaćina – Francuske. Naš tim takmičenje na Evropskom prvenstvu počinje 27. juna u Zrenjaninu, kada će za protivnika imati reprezentaciju Belorusije. Dan kasnije protivnik je Rusija, a 30. juna na programu je duel protiv Belgije.

SRBIJA: Miljković 4, Petrović 8, Čađo 4, Jovanović 3, Bruks 4, Butulija 13, Crvendakić 15, Milić 11, Stanković 12, Stanaćev, Škorić 6, Dugalić.

TURSKA: Jalčin, Bilgič 17, Džora 18, Čakir, Koksal 5, Džalar, Alben 12, Erat, Džanitez 9, Šenjurek, Guner, Topuz, Stouks 9.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

