PORAZ SRPKINJA POSLE PUNO PREOKRETA: Košarkašice Srbije izgubile od Ruskinja na prijateljskom turniru u Renu!

Najefikasnija u našem timu bila je Aleksandra Crvendakić sa 18 poena, a dvocifrena je bila i Jelena Bruks sa 12. U timu Rusije Logunova je postigla 13, Vadejeva 11, a Leškovceva i Maiga po 10 poena.

Najbolji period igre za srpski tim bila je druga četvrtina, kada su

izabranice Marine Maljković napravile seriju 24:4 i od -13 stigle do vođstva na poluvremenu od 42:35. Treća četvrtina završena je vođstvom Ruskinja 58:52, da bi u poslednjoj deonici krenuo šut Rusije, za seriju i na kraju trijumf od devet poena razlike.

Ruskinje su izvele čak 27 slobodnih bacanja u odnosu na samo 11 naših, a imale su pet skokova više.

Selektorka Srbije Marina Maljković na ovoj utakmici nije skidala u uniformu Sonju Petrović i Nikolinu Milić. U subotu, protivnik našeg tima u Renu biće reprezentacija Turske.

-Borile smo se svih 40 minuta. Dosta smo grešile na skoku, nismo dobro gradile. Treba da znamo da su one jedna dominantna ekipa u skokovima, kao što će biti i preostale dve ekipe protivnice u grupi na Evropskom prvenstvu. Izvući ćemo pouke iz ove utakmice i pokušati da se što bolje pripremimo za sutrašnji duel – istakla je kapitenka Jelena Bruks.

-Ostalo je još malo do prvenstva. Znamo koje su nam greške i šta treba još da uradimo do 27. juna. Danas je presudio naš lošiji skok, što može da nam generalno predstavlja problem. Verujem da ćemo to ispraviti i da ćemo spremne dočekati šampionat – rekla je Aleksandra Crvendakić.

Naš tim takmičenje na Evropskom prvenstvu počinje 27. juna u Zrenjaninu, kada će za protivnika imati reprezentaciju Belorusije. Dan kasnije protivnik je Rusija, a 30. juna na programu je duel protiv Belgije.

SRBIJA: Miljković 9, Čađo 4, Jovanović 8, Bruks 12, Butulija, Crvendakić 18, Stanković 2, Topuzović, Stanaćev, Dabović 4, Škorić 4, Dugalić 6.

RUSIJA: Nizamova 5, Musina 4, Beliakova 1, Vadejeva 11, Fedorenkova 8, Šilova 5, Logunova 13, Vieru 3, Leškovceva 10, Gladkova 6, Maiga 10, Abaiburova.

Kurir sport

Kurir