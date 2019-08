SALE U KINU VODI ČETIRI CENTRA Đorđević: Cilj je jedna od dve medalje, pošto je treća rezervisana za reprezentaciju koja je glavni favorit u kom god sastavu da dođe (KURIR TV)

"Imamo određnu rutinu koju pratimo, znamo sistem koji nam je doneo rezultate do sada i nastavljamo sa takvim radom. Imamo sve što je potrebno da dođemo do željene forme i kao i svake godine napadnemo jednu od medalja. Ove godine jednu od dve medalje, pošto je jedna rezervisana za neku reprezentaciju, koji god to sastav bio. Mi smo svesni toga, to je netipičnost ovog takmičenja", rekao je Đorđević novinarima na Kopaoniku.

On je rekao da ekipa ima odlične uslove za pripreme, da se na Kopaoniku oseća kao kod kuće. ; "Znamo šta nas čeka, još nas čeka puno rada, tek predstoji velika borba i veliki proces da prvoj formi dođemo na Svetsko prvenstvo", dodao je selektor.

Izrazio je zadovoljstvo radom igrača i jer nema ozbiljnijih povreda.

"Ima svakodnenvh problemčića, ali svi su odgovorili fizički sjajno na zahteve, to je dobar znak. Treba da nam se priključe igrači koji imaju ugovorne probleme sa NBA ekipama, ali oni će doći, neki danas, a neki u narednim danima", naveo je Đorđević.

On je rekao da nije lako uskladiti fizičku formu, pošto su igrači dolazili iz različitih situacija u svojim klubovima i ligama, odnosno iz različitih napora i da je cilj da se uspostavi jednakost u fizičkoj spremi.

Upitan da li Srbija ima veće šanse pošto su brojni igrači iz NBA lige otkazali učešće na Svetskom prvenstvu u timu SAD, Đorđević je rekao da su svim pretendentima na medalju veće šanse.

"Svima su veće šanse s obzirom na otkaze nekih vrhunskih igrača, ali ne samo nama, neko reprezentacijama koje su kandidati za medalje. Svetsko prvenstvo će biti izuzetno jako, mnogo reprezentacija ide na medalju i svi vide šansu. Svi znaju da je SAD pobeđena u skorijoj istoriji, od Jugoslavije, Španije, Argentine, Grčke, sve te reprezentacije, a i ove druge, s pravom traže šansu, promil i prilku da pobede Ameriku", ocenio je on.

Đorđević je rekao da on više razmišlja o ekipama iz drugog plana, poput Litvanije, Rusije, Grčke, koja je jaka uz MVP NBA lige Janisa Adetokunba i evroligaških iskusnih igrača.

"Tražiće šansu i Španija, Francuska, Italija i sve ostale, Kanada, Argentina, koje uvek vrebaju iz drugog plana, kao i Australija koja ne propušta šansu da se u najjačem sastavu pojavi na Olimpijskim igrama i Svetskom prvenstvu. Velika odgovornost je na svima nama, pre svega na meni", rekao je Đorđević.

On je naveo da svi igrači dobijaju šansu, otkako su uvršteni na spisak, da oni to shvataju i da im to mnogo znači.

"Svako će dobiti šansu u zavisnosti od onoga što je pružio na terenu. Razmišljamo i o budućnosti koja nas čeka posle Svetskog prvenstva. Na nama je da što bolje postavimo bazu koja će moći da odgovori zahtevima", dodao je srpski selektor.

Takođe, rekao je i da je zadovoljan radom igrača koji su se vratili iz povreda i da mu je žao što sa ekipom nije Ognjen Kuzmić, koji se oporavlja od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Upitan da li će u Kinu povesti četiri centra, Đorđević je ostavio tu mogućnost.

"Videćemo, već smo na jednom SP igrali sa četiri centra. Imali smo problematiku vezanu za nespremnost u to vreme ključnog igrača Krstića. Bilo je nešto isplanirano i dalo nam je dobre rezultate. Sada se ukazuje ta prilika, u zavisnosti od individualne forme tih igrača i kako ćemo ukopiti taktički, ta ideja je jedna od ideja. Na toj poziciji imamo izuzetnu prednost u odnosu na druge reprezentacije i trebalo bi da iskoristimo", rekao je on.

"Jedno su ideje, jedno su imena, jedno papiri, jedno su vizije koje čovek mora da ima. Na igračima je da prihvate takav način i da se spreme i kroz rad dođu do određenog kvaliteta koji ta prednost može da nam donese", dodao je Đorđević.

Upitan kada će da skrati spisak, on je rekao da bi prvo želeo da ga proširi, pošto još nisu svi igrači došli. Istakao je da će u Kinu povesti 14 igrača, a da će konačnu odluku doneti pre početka takmičenja.

Odgovarajući na pitanje o pritisku, Đorđević je rekao da ekipa sama sebi može da stvori najveći pritisak i da kada ga nema, "to znači da nismo dovoljno dobri".

Đorđević je sa igračima pre nekoliko dana prisustvovao svečanoj akademiji u čast heroja sa Košara i Paštrika.

"Prihvatili smo poziv, bilo je važno da čujemo i saznamo istinu i pokažemo respekt prema ljudima koji su izgubili i sačuvali živote i borili se za našu zemlju. Kako je rekao predsednik KSS Predrag Danilović - Naša utakmica je samo na pobedu i poraz, a njihova je mnogo važnija na život i smrt. Naklon, respekt i zahvalnost svima", rekao je Đorđević.

Svetsko prvenstvo biće održano od 31. avgusta do 15. septembra u Kini. Srbija će igrati u Grupi D sa Angolom, Filipinima i Italijom.

