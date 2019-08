SADA SE SVE ZNA: Orlovi saznali ime poslednjeg rivala u kvalifikacijama za EP

Švajcarci su trijumfovali u grupi predkvalifikacija u kojoj su bili još Island i Portugal, pošto su u poslednjem kolu u sredu uveče uspeli da pobede Islandjane sa više od 20 poena razlike – 109:85, koliko im je bilo potrebno da zauzmu prvo mesto u grupi u kojoj su sve tri ekipe na kraju imale skor od dve pobede i dva poraza, pa je odlučivala koš razlika.

Kvalifikacija za EP 2021, koje će se igrati kroz tri prozora, od 17. do 25. februara, odnosno od 23. novembra do 1. decembra 2020. i od 15. do 23. februra 2021.

Pored Švajcarske kroz pretkvalifikacije domogle su se i Danska, Velika Britanija i Rumunija.

Domaćini Evropskog prvenstva 2021. godine biće Češka, Gruzija, Nemačka i Italija.

