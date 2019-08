ŽELJKO OBRADOVIĆ OTVORIO DUŠU: Sabora u Guči i košarke mi nikad nije dosta!

Najtrofejniji košarkaški trener Evrope Željko Obradović i dalje se drži svog obećanja da o reprezentaciji ne želi da priča.



Ali zato, o svim drugim temama - može. To je rekao na početku intervjua za Maksbetsport, a pričao je o Saboru trubača u Guči, Fenerbahčeu, Guduriću, Crvenoj zvezdi...

- Bio sam vrlo kratko u Guči. Razlog mog ovogodišnjeg odlaska tamo je što je jednom mom prijatelju bio rođendan. Poslednjih godina nisam ni bio nešto redovan, da budem iskren. Nekoliko sati provedem u Guči, i uvek mi je žao što nisam duže ostao - rekao je popularni Žoc i potom se prešlo na košarkaške teme.



Jedna od njih je i odlazak Marka Gudurića u NBA:

- Koliko sam ja razgovarao s njim, odabrao je pravi trenutak. Dobio je uveravanja od ljudi iz Memfisa da će biti veoma važan igrač, imaće minutažu. Kad sam to čuo, i ja sam ga savetovao da potpiše. Inače, mislim da ako neko ode u NBA da bi sedeo na klupi, to je uvek pogrešno. Zato sam ubeđen da je Marko odabrao pravi trenutak. On je izuzetan radnik, posvećen je košarci i zaista smatram da će napraviti dobru karijeru u NBA.



Obradović će i ove godine voditi klub pred navijačima iz Srbije, i to kada bude gost Crvene zvezde u Evroligi 10. oktobra.

- Drago mi je da ću doći u Beograd i drago mi je da je Zvezda ponovo u Evroligi. Zasluženo su izborili mesto tamo, imaju opet odličnu ekipu i siguran sam da će biti veoma konkurentni. U Beogradu sa njima nikome neće biti lako, kao što je bilo i ranijih godina. Moja najveća želja je da jednog dana oba beogradska kluba, i Zvezda i Partizan, budu u Evroligi. Nadam se da će doći taj trenutak. U svakom slučaju, radujem se dolasku u Beograd i utakmici protiv Crvene zvezde.



