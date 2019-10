NEKE STVARI SU NEDOPUSTIVE: Trinkijeri kaže da umor i težak protivnik ne smeju biti alibi njegovoj ekipi za lošu igru!

- Čestitke Igokei na velikoj borbi, teška utakmica je ovo bila za nas i rekao sam mojim igračima da će imati mnogo ovakvih utakmica ove sezone. Mi putujemo već dvanaest dana u kontinuitetu, ali to nije opravdanje, bili smo loši danas.Dobili smo utakmicu, ali trebali smo završiti posao ranije. Opustili smo se, nismo igrali čvrsto, a Igokea je to iskoristila, verovala je i vratila se.

Mi smo im to dopustili i to je kriminalno. Pričamo o jednoj pobedi na teškom terenu, ali očekujem puno više od ovih igrača sledeći put - izjavio je Trinkijeri na konferenciji za medije.

On je pohvalio atmosferu na utakmici,koja je prema njegovim rečima bila fenomenalana, još bolja nego prošle godine.



- Bili smo bez mentalne discipline i to nas je koštalo utakmice. Da smo zagradili u prvom poluvremenu, bilo bi plus 10 ili 12 i utakmica bi bila kompletno drugačija..Nadam se da ćemo naučiti iz ovog meča dosta - rekao je Italijan koji je potom objasnio da Rašona Tomasa nije bilo na terenu zbog lakšae povrede.

Kurir sport

Kurir