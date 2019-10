ČOVIĆ POSLAO OŠTRU PORUKU IGRAČIMA: Zna se ko je sledeći! PRVI ČOVEK CRVENO-BELIH PRIČAO I O TRENERU: Gavrilović vodi tim protiv Barselone, a posle...

Čović je prvo objasnio razloge razlaza sa Tomićem, a potom progovorio o igračima.

- To što se desilo sa trenerom, to je sport. Osvojili smo tri trofeja sa Tomićem, vratili se u Evroligu. Ali idemo dalje. Važno je da sve bude ljudski i korektno. Nisu samo neuspesi u pitanju, već i procena da li možete da izdržite tempo. Zvezda će odigrati oko 90 utakmica u sezoni. To je posao koji mora da se obavlja sa zadovoljstvom, a ne na silu. Ovo na igrače deluje kao šok-terapija. Ona može da bude pozitivna i negativna, a to će pokazati utakmica sa Barselonom. Trener je otišao, ako dalje idemo sa šokovima, znamo ko je sledeći na redu - igrači. I to im je jasno rečeno. Tu ljubavni odnosi ne prolaze, tu je vrhunski profesionalizam. Mora da postoji red, postoje jasna pravila i čvrsta ruka.

Predsednik KK Crvena zvezda je potvrdio da će Andrija Gavrilović voditi tim protiv Barselone, a da se razmišljalo o bivšoj legendi kluba.

- Trenutno će tim voditi Andrija Gavrilović, on će biti na klupi protiv Barselone. U međuvremenu će uprava analizirati i razmišljati. Imamo dva puta, jedan je visoko afirmisani trener. To su treneri koji koštaju 500-600.000 evra, uz to idu dobri automobili i stanovi. Mi toliko para nemamo. Domaćih takvih trenera gotovo i da nema slobodnih. Razmišljalo se o Saši Obradoviću, ali je on pod ugovorom u Monaku. Što se tiče stranih trenera, tu se već licitira sa svih strana. Druga grana su treneri koji su manje afirmisani. Nekog posebnog izbora nema. Ne želim da žurim, hoću da procenim određenu situaciju, hoću da vidim da li su se igrači stabilizovali. Već sam rekao, sledeći su oni. Nadam se da su shvatili poruku - rekao je Čović za jutarnji program TV Pink.

