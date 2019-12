NOVI LJUBIMAC NAVIJAČA CRNO-BELIH: Partizanov Amerikanac objasnio kako je tako brzo ušao u srca Grobara (VIDEO)

Mozli je za TV Partizan u emisiji "Izbliza" govorio o svemu i svačemu.

"Ovde je sve pravo, od organizacije kluba do navijača. Partizan je veliki klub i srećan sam što sam član te porodice", kaže 30-godišnji centar.

Najviše vremena provodi sa zemljakom Rašonom Tomasom.

"Svi se družimo i tako pravimo hemiju u ekipi, ali najviše se ipak družim sa Rašnom".

Mnogo puta do sada su navijači skandirali Mozlijevo ime.

"Uzbuđen sam svaki put kad se to desi i to me motiviše da budem bolji. Inače sam pun energije. Važno je dati sve od sebe i kada ide i kad ne ide kako treba, a navijači to vide".

Beograd mu se sviđa.

"Beograd volim i ja, ali i moja porodica. Ne idemo po restoranima, ali redovno odlazimo u bioskope", otkrio je Vil Mozli.

