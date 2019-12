SUPRUGA ME JE PLJUNULA, PA SAM JE UHVATIO ZA VILICU: Milan Gurović priznao NASILJE U PORODICI

Proslavljeni srpski košarkaš Milan Gurović priznao je da je došlo do sukoba između njega i njegove supruge Tanje.

Nakon što je dobio krivičnu prijavu zbog nasilja nad suprugom i maloletnom ćerkom, bivši košarkaš Milan Gurović, rekao je da "supruga hoće da mu napakuje" incident, jer on želi razvod, a ona ne.

- Supruga hoće da mi napakuje jer već dve, tri godine hoću da se razvedem, a ona neće. Neće zato što sam ja Milan Gurović i imam para - kažekošarkaš koji je juče nasrnuo na suprugu i maloletnu ćerku i nakon toga dobio krivičnu prijavu.

Gurović je u vreme kada smo razgovarali sa njim bio u Novom sadu, kod majke. Odlučio je da priča jer kako kaže želi da se čuje "prava istina" o onome što se dogorilo u utorak uveče.

- Ne želim da pravdam sebe, ali žena me je napala. Vratio sam se iz Novog Sada, bio sam kod majke. Žena je odmah počela da histeriše, da me pljuje, odgurnula me je. Tada sam je uhvatio za vilicu i odgurnuo - priča proslavljeni košarkaš.

U tom momentu njihova 16-godišnja ćerka, za koju bi kako kaže “život dao”, skočila na njega. Pokušao je da relativizuje nasilje u porodici i ismevao supruginu reakciju.

- Ćerku sam odgurno, zakačio sam je noktom, ima malu rasekotinu. Žena je pozvala Hitnu pomoć i prenemagala se kao da je na samrti, a nema nijednu masnicu - kaže Gurović i ponavlja da već godinama supruga od koje hoće da se razvede "histeriše i pravi incidente".

