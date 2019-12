KAKO SU SE UPOZNALI TANJA I MILAN GUROVIĆ: Kada joj je prišao ona nije znala da je on slavni košarkaš!

Tanja Gurović je u braku sa Milanom već 20 godina. Kada su se upoznali na crnogorskom primorju, ona je već imala jedan brak iza sebe, a u kome je rodila sina Dušana. Malo ko zna kako je zapravo njihova ljubav počela.

"Milan je bio u Budvi sa svojim društvom. Tada mu je za oko zapala lepa Tanja. Ona je bila sa drugaricama. Ono što je bivšeg košarkaša ostavilo u čudu je činjenica da Tanja nije imala pojma ko je on", rekao je izvor blizak bračnom paru.

"Tanja se plašila nove ljubavi, ali je vrlo brzo shvatila da ne može bez njega. Brinula se kako će Milan prihvatiti njenog sina Dušana. Na njenu veliku sreću, košarkaš ga je prihvatio kao svoje dete", dodao je dobro obavešten izvor.

"Dušan je imao pet godina kad smo se mi upoznali. U Srbiji je to još uvek tabu temu, kao sa ženom si koja ima tuđe dete. To nije tuđe dete, to je moj sin, bez obzira što mu nisam biološki otac. On od pete godine živi sa nama, a sada ima 22. Oduvek ga doživljavam ga kao svoje dete. Pored Dušana imamo još troje dece", rekao je Gurović u jednom intervjuu o sinu koga je njegova supruga Tanja dobila iz prvog braka.

Tanja je inače sa Kosova, njena prodica živi nadomak Leposavića i tamo je Gurović bio rado viđen gost. Gospođa Gurović je uvek volela da vodi miran i povučen život, daleko od očiju javnosti.

Milan Gurović uhapšen je po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva zbog sumnje da je u porodičnom stanu na Novom Beogradu u utorak uveče brutalno pretukao suprugu Tanju (43) i ćerku Milicu (16).

Kako Kurir saznaje, Guroviću je nekoliko sati posle drame, zbog koje su intervenisale policija i Hitna pomoć, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, posle čega će zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, za koje je zaprećena kazna od dve do 10 godina zatvora, biti priveden u tužilaštvo na saslušanje.

