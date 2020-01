LETEĆI MAJKL NAJBOLJE ZNA: Džordan otkrio ko je najbolji evropski košarkaš ikada!

Najkvalitetnije košarkaško takmičenje već godinama organizuje brojne revijalne i ligaške susrete na starom kontinentu, a evropski igrači dobijaju sve veću ulogu.

Novinare u Parizu je zanimalo ko je po Džordanu najbolji evropski košarkaš ikada.

"Toni Kukoč je broj jedan, svi znamo zašto. Što se tiče Dražena i Dirka, sigurno su ostavili dubok trag. Da bih odgovorio na to pitanje, trebalo bi mi mnogo više vremena od jedne pres konferencije. Morao bih pročešljati celi popis velikih NBA igrača. To je jako puno posla", rekao je Džordan.

foto: Profimedia

Lebrona Džejma često upoređuju sa Majklom Džordanom, a "Njegovom letećem visočanstvu" to uopšte ne smeta.

"Igrali smo u drugom vremenu. Neverovatan je, jedan od najboljih na svetu, ako ne i najbolji. Prirodno je upoređivati igrače iz različitih era i to će se i dalje događati. Lično, veliki sam Lebronov fan, obožavam da ga gledam. Kada se radi o poređenjima, uzimam to sa dozom rezerve, to je nakraju ipak samo računica", zaključio je Džordan.

