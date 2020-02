UŽIVO, KURIR TV: Partizan - Budućnost (13:13), velika borba u Areni!

TOK MEČA:

7. minut - 13:13 - Druga trojka Partizana na meču. Sada je pogodio Pejdž

5. minut - 8:13 - Kilpatrik pogađa.

2. minut - 5:6 - Trojka Veličkovića.

2. minut - 2:6 - Trojka Šehovića.

1. minut - 2:3 - Nikola Janković pogađa prvi koš za Partizan.

1. minut - 0:3 - Prvi koš na meču pogađa Danilo Nikolić.

Na tribinama je i otac Novaka Đokovića - Srđan.

Na tribini je transparent podrške za vaterpolo klub Partizan i poziv na njihovu utakmicu 15. februara.

Atmosfera u Areni je PAKLENA!

Spreman je i transparent podrške za srpski narod u Crnoj Gori.

U protokolu je Pejners, ali ne i Nemanja Grodić koji se povredio na utakmici sa Virtusom u Breši.

Velika gužva ispred Arene!

Borba za prvo mesto - Partizan dočekuje Budućnost u meču koji, posle tenzija u Crnoj Gori, ima posebnu dimenziju

Politička dešavanja u Crnoj Gori večerašnjem meču Partizana i Budućnosti u Areni (18.00) daju posebnu dimenziju!

Utakmica ima i ogroman sportski ulog, a to je liderska pozicija na tabeli i prednost domaćeg terena u doigravanju. Sve to je doveo do regionalnog basket-usijanja. Retko kada je vladalo toliko interesovanje za okršaj dva rivala. Arena će sigurno biti puna, a traži se karta više.

Podgoričani su još u petak počeli sa igricama van parketa tražeći da ABA liga obavi sastanke sa organima Srbije kako bi meč protekao bez incidenata, a zahtevali su i sastanak sa sudijskim timom.

Predsednik crno-belih Ostoja Mijailović pozvao je navijače Partizana da navijaju za svoj tim, ali da se suzdrže od izazivanja bilo kakvih incidenata.

- Ova utakmica u organizacionom smislu predstavlja izazov za nas kao domaćina, ali i za sve navijače, i to zbog razloga koji nemaju veze sa sportom. I Budućnost i Partizan su košarkaški klubovi, važni simboli svojih država, ali su ipak samo organizacije koje se bave sportom i koje nemaju veze s nekim drugim dešavanjima. Zbog toga, želim da uputim poziv našim navijačima da se koncentrišu na teren i podršku našem timu, jer nam je ta podrška preko potrebna - rekao je on i dodao:

- Emocije su jake, ali moramo biti svesni da za Partizan navijaju ljudi različitih nacionalnosti i veroispovesti, i da je to činjenica na koju treba da budemo ponosni i da je to nešto što treba da negujemo. Siguran sam da naša braća i sestre znaju, gde god oni živeli, da imaju našu podršku za očuvanje naših istorijskih vrednosti, ali ovu utakmicu posvetimo našim momcima koji imaju šansu da vrate Partizan tamo gde mu je mesto.

