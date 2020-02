EKSKLUZIVNA ISPOVEST MAJKE DRAŽENA PETROVIĆA: Kad gledam Novaka, vidim mog sina! ČITAJTE U KURIRU

Vaš sin Dražen je poginuo... Reči koje je tog 7. juna 1993. uveče kroz telefonsku slušalicu čula Biserka Petrović i danas izazivaju užas.

Košarkaški Mocart, čovek koji je baratao loptom kao niko pre i posle njega, otišao je u večnost, na neke bolje košarkaške terene, gde igra basket s Koraćem, Kobijem... Biserka u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir, dok posmatramo mnoge trofeje i lične stvari omiljenog „limača“ evropske košarke, u memorijalnom centru u Zagrebu, otkriva mnoge stvari o kojima se malo zna.

Te kobne večeri zazvonio je telefon, vi ste mislili da se javlja on...

- Bilo je to oko 22 časa... Spremali smo se za spavanje u Draženovom stanu na 14. spratu. Tog dana posle podne nas je nazvao sa aerodroma u Frankfurtu, rekao je da je poslao prljavu odeću i da će doći za dva dana. Javila sam se, mislila sam da on zove. Ženski glas je upitao da li je to stan Petrović. Bila je to Makedonka, prevodilac, slabo je govorila hrvatski. „Vaš sin je poginuo“, rekla je. Te reči... Ne znam kako sam ih preživela. Krenula sam prema terasi, u tim trenucima ne možete da kontrolišete telo. U šoku ste i mozak reaguje drugačije. Moj suprug Jole je bio prisebniji, uhvatio me je, sprečio najgore i spasao me. Hvala mu, jer sada mogu da odradim sve za Dražena. Da mit o njemu nastavi da živi. Da ono što je uradio u kratkom životu ostane zapisano kako dolikuje, da se prepričava generacijama. I to me je održalo.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Predrag Gajić Foto: Nemanja Nikolić, Profimedia, Screenshot

