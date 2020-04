DOSTA MU JE VIŠE NAGAĐANJA: Žaljko Obradović pismom javnosti otkrio svoju budućnost u Feneru!

Mnogo se prethodnih dana spekulisalo o ostanku Željka Obradovića na mestu trenera Fenerbahčea. Jedni su pominjali da je već praktično sve rešeno, te da ostaje, dok su, pak, drugi pisali da sigurno ide i to su ga već preselili u Barselonu.

Zbog svih navoda, uvek transparentni Obradović je odlučio da napiše pismo javnosti, koje vam prenosimo u celosti.

- Nadam se da su svi koji čitaju ovo dobrog zdravlja. Želim svima koji se bore sa bolešću da je što pre pobede. Zbog situacije u kojoj smo trenutno, do sada se nisam pojavljivao u javnosti. Od momenta kada su suspendovane utakmice i treninzi u stalnom sam kontaktu sa generalnim menadžerom Fenerbahčea, članovima njegovog osoblja, sa ljudima iz stručnog štaba, kao i sa igračima - piše Obradović pa nastavlja:

- Meni je najvažnije da su svi članovi tima i njihove porodice zdravi. Svestan sam ozbiljnosti situacije i zbog toga održavam redovan kontakt sa svima, da bismo mogli zajedničkim snagama da procenimo šta je najbolje da radimo. Što se tiče moje situacije, želeo bih da naglasim nekoliko stvari. Ja sam trener Fenerbahčea do juna 2020. godine i sve što sada radim je u najboljem interesu kluba. Još nisam razgovarao na tu temu ni sa kim, ni iz Fenerbahčea, niti iz bilo kog drugog kluba. Do sada nisam dobio nijednu ponudu. Imam princip kog se pridržavam u životu da nikada ne pregovaram sa drugim klubom dok god imam važeći ugovor. Sve informacije u kojima se moje ime dovodi u vezu sa drugim klubovima prosto nisu tačne ili da ih tako nazovem - lažne su vesti. Da razjasnim, moj prioritet je da ostanem trener Fenerbahčea i sledeće sezone i to sam želeo da podelim sa navijačima - dovršava legendarni trener.

