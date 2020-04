PROCURIO AUDIO ZAPIS CELOG SASTANKA ČELNIKA ABA LIGE: Evo šta se dešavalo iza zatvorenih vrata na video konferenciji!

Ovaj sastanak podigao je veliku prašinu u javnosti zbog spekulacija šta se zaista dogodilo na istom. Navodno, došlo je do verbalnog sukoba predsednika Partizana i Budućnosti što su oba čelnika nedugo zatim i demantovala. Kako više ne bi bilo nagađanja, na jutjubu se pojavio audio zapis celog sastanka, a mi vam prenosimo transkript istog.

Najpre čujemo obraćanje predsednika Cedevite Olimpije Davor Užbinec..

- Oni imaju program rada po kome bi trebalo da treniraju, ali na koji način se to odvija, sad to zbilja je teško pratiti. Tako da evo Cedevita Olimpija - sportski završetak pod istim uslovima za sve klubove unutar lige.

Plej-of ili fajnal-for?

- Nećemo biti protiv ni da se igra fajnal-for, ako ne bude. Da kažemo, primarno plej-of. Ja bih još samo pre da vidim neke stvari.

U tom trenutku se uključio jedan od predstavnika crnogorskih klubova koji je tražio da se Cedevita Olimpija izjasni kako želi da bude odigrana završnica, pošto su se već izjasnili za sportski kraj.

- Odigravanje zadnjeg kola i plej-of. To su propozicije. Ako je to moguće. Rekli smo ako ćemo se držati propozicija, onda mora tako. Ako ne, onda mora Skupština doneti odluku u kojem ćemo drugom pravcu. Što se tiče plej-ofa ili fajnal-ofa, ako je nemoguće da odigramo toliko utakmica, onda nemam problema da se odigra i fajnal-for. Ali moramo voditi računa, po propozicijama, da ako uzmemo u obzir da trenutni redosled ko ide u plej-of, onda moramo u obzir uzeti i voditi računa i o onima koji su poslednji na tabeli. Ako se drugačije dogovaramo, za proširenje, onda moramo drugačije da vodimo računa i oko plej-ofa. Samo tu moramo uskladiti propozicije, moramo biti oprezni i da nam pravni tim da dobre upute. Samo bih hteo završiti sa još jednom stvari i hteo bih čuti danas kako stoji stanje, to nismo raspravili, znamo da je Crvena zvezda tužila ABA ligu pre nekog vremena, pa me zanima stav te tužbe i na šta se odnosi? Mi smo odigrali 126 utakmica od 132 plus plej-of, što se tiče kalkulacija koliko će utakmica biti u plej-ofu, mi smo 90% obaveza ispunili, nismo 90% možda, 89%, ajde - rekao je Užbinec.

Nakon njega je reč preuzeo Nebojša Čović, predstavnik Crvene zvezde.

- Nama je ostalo u ABA ligi da odigramo nekih 18 utakmica. Kada to uporedim sa Evroligom koja pravi ogromne napore da završi u celom formatu takmičenja, Evroligi je ostalo ukupno 78 utakmica kada uračunam ukupno i plej-of i ostale stvari. I ne vidim razlog, ako Evroliga bude uspela da odigra 78 utakmica, da mi ne možemo da uklopimo tih 18 utakmica. Procenat koliko smo mi odigrali utakmica je nekih 87,41% i prema tome treba ići prema "Mid-u", a za vašu informaciju vlasništvo "Mida" je sada u Telekomu Srbije, tako da moguće je napraviti razgovore eventualno na tu temu, pa da vidimo da li je moguće naplatiti određeni deo toga. Znači ne mogu da diskutujem kakav bi kalendar bio i kada bismo počeli, jer bih voleo da sačekamo kakva će odluka biti Evroligi. Naime, to je u potpunoj korelaciji sa predlogom gospodina Vojinovića. Inače i gospodinu Dubravku i Iliji želim da uspešno rade, naravno kada se budu još dodatno stekli uslovi da njihove sve odluke budu u skladu potpunih ovlašćenja, gledaći odluke poslednje Skupštine. Naravno, Crvena zvezda ne bi učestvovala u današnjem sastanku da je on promovisan kao Skupština, ali pošto nije, a da zaista sačuvamo dobru atmosferu, onda da ne diskutujemo. Juče smo se oko toga dogovorili da je ovo radni sastanak koji je koristan da vidimo kako ćemo i na koji način dalje. Dakle, kada budemo saznali šta će biti predlog Evrolige možemo da se uklapamo u taj predlog, ali u svakom slučaju, isključivo na sportskom terenu doći do završnice sezone. Poštujemo sve rezultate, sve je u redu, liga i tako dalje, ali moramo da kažemo da nije prvi put da onaj ko je prvi u ligi, a to se dešavalo i Zvezdi, ne bude pobednik plej-ofa, a dešavalo se i Zvezdi da bude treća, pa da bude pobednik plej-ofa. Prema tome, sve je to sport, lopta je okrugla i mislim da toga treba da se držimo i na taj način funkcionišemo. Koji datum i kakvi kalendari i tako dalje, opet zavise od Evrolige. Što se tiče proširenja ABA lige, mi nemamo ništa protiv, ali u principu moramo poštovati propozicije. Dva kluba koja bi dopunila Prvu ABA ligu dobila bi se samo ako se i Druga ABA liga završi. Ako sam dobro informisan, oni imaju jednu utakmicu i njihovog 22. kola, mislim da je Helios sa Rogaškom, koja nije bitna u smislu plasmana, ali imaju definisana prva četiri kluba po redosledu, što Prva ABA liga nema. Oni u Drugoj ABA ligi imaju definisano po redosledu koji je 12. a koji 11. što Prva ABA liga nema. To znači da ta četiri kluba mogu da odigraju po propozicijama plej-of. E sada tu može da bude fleksibilnost i tu smo u principu saglasni, kako u Prvoj, tako i u Drugoj ABA ligi, ako ne bude plej-of, da onda odigramo fajnal-for. Naravno, definišući i poštujući državne mere, u smislu nečega s čime se suočavamo, a to je ova pandemija. Tako da na taj način bi se dobila dva, ako proširujemo. Drugi faktor je taj, da ako ćemo iduće sezone imati 14 klubova, to je finansijski faktor. Koliko će to koštati? Koliko će to podići troškove? Crvena zvezda je, Domagoj (prvi čovek ABA lige), tebi poslala predlog, a ti očigledno, nemoj pogrešno da me razumeš, ne odgovaraš na neke naše predloge da se suspenduju svi dodatni troškovi, kazne i ostale stvari, da se na taj način zaštite klubovi. Pa bih molio da, ako već pišemo kao klub, da nam se odgovori. Slažete se ili ne slažete? Taj predlog je otišao 18. marta. Mislim da ne bi bilo loše, kao i da, ako postoje finansijske mogućnosti, isplate i oni putni troškovi. Svaki dinar je sada važan za klubove. Što se tiče finansijskog stanja u Crvenoj zvezdi, nije lako, ali nije ni teško. Nije nerešivo. Videćemo u periodu kako ćemo rešiti, sponzori otkazuju ugovore, imamo po malo gunđanja oko sezonskih karata koje su takođe prodate, ali manje-više ljudi razumeju probleme u kojima se nalazimo. I još moram da vam kažem da ne treba samo razmišljati o sezoni 2019/20. Nije optimistički, a nije ni pesimistički, nego je realno. Po informacijama koje mi imamo biće ugrožena i sezona 2020/21 i generalno će biti ugrožen sport. Biće na velikom udaru. Naravno, i košarka. Ovo sve drugo ostalo, svi pokušavaju da kupe vreme i raznoraznim egzibicijama da ohrabrimo svi, tu gde je narod. Treba da budemo realni i da imamo u svojoj svesti jednu takvu opasnu mogućnost koja možda može da se desi. Ja je ne bih voleo i nadam se da se ona neće desiti, ali da imamo i to u glavi. Ako treba da komentarišem tužbu Crvene zvezde, mi je danas nećemo komentarisati. Nemamo šta da komentarišemo na ovom neformalnom sastanku. Možemo je komentarisati kada ABA liga sedne, i Predsedništvo, i mislim da nije loše vreme da oko toga budemo na vezi, ali kompletno Predsedništvo i da pokušamo da rešimo neke probleme u ovom, da tako kažem, sportski "mrtvom" periodu. Sve ostalo, ima mesto gde će se to rešavati i komentarisati, a ja predlažem i da pre toga pokušamo da rešimo neke stvari, pa da ne idemo dalje o sudovima. Dalje komentare bismo dali našim advokatima, a oni sad nisu tu - rekao je Čović.

- Evo hoćete sad odmah da iznesem? Informacija je da je primljena na sudu i da je odgovoreno na tužbu, to ste svi dobili, sud je srušen u zamljotresu i do septembra ne moramo očekivati nikakav odgovor. Ako ćemo u međuvremenu svi razgovarati i rešiti to, ovo što je rekao Nebojša, međusobno, onda ćemo to rešiti i do suda nećemo morati čekati. Ali to sad nije tema i nije tema, upravo iz razloga što mi ne znamo kako će izgledati iduća sezona, ni koji će nam biti kalendar, ni koji će biti uslovi za igru. Zato nije danas tema ni ta iduća sezona - ubacio se Domagoj Čavlović, predsednik ABA lige.

Kao predstavnik Mega Bemaksa se uključio i Miško Ražnatović.

- Ja ću da iskoristim neku moju drugu poziciju koju imam da vam dam neke informacije i da vam otvorim neke uglove, pošto vrlo jednostavno svi posmatrate stvati i stalno govorite o Evroligi itd. Evroliga nema nikakve veze sa prirodom i sudbinom igračkih ugovora. Ne znam koliko ste ispratili juče i prekjuče, BAT je dao neki stav, vezano za nekih 10 pravila oko igračkih ugovora i to će sve da utiče na ABA ligu. Naime, ako se igra posle 30.6. a igrači su potpisali ugovor sa nekim drugim klubom za sezonu 20/21, da bi igrali u julu mesecu moraju da dobiju saglasnost od tog kluba, a to je naravno naučna fantastika. Ja vam mogu reći da su neki igrači iz ove lige to već uradili, a u sledeća dva meseca će mnogi da urade, a mnogi igrači, pogotovo stranci su imali jednogodišnji ugovor i mi ako budemo igrali u julu ćemo se susresti sa jednom veoma velikom neregularnošću. Pa se može desiti da sastavi koji su igrali do sada i koji su izborili ovaj plasman, budu dijametralno suprotni. Da ne govorim o tome američki igrači da li mogu da dođu i hoće da dođu?! Da ne govorim o tome da li će pravno moći da nastupaju. Svi ti ugovori su potpisani do 30. juna. Tako da mislim da to slepo kopiranje pravila Evrolige da jednostavno neće na kraju doneti dobre stvari, jer ćete se suočiti sa situacijom da npr. dogovori se da se igra u julu i onda u vodećim timovima, u kojima ima prema mojoj proceni, preko 20 stranaca, od tih 20 stranaca je potpisalo za neke druge klubove van ABA lige i nemaju nameru i mogućnost da dođu da igraju. I šta se onda dešava? Taj plej-of, taj fajnal-for, treba da odluči o tome ko će da igra u ABA ligi, Evroligi, sledeće godine. Mislim da to uopšte nije realno. Danas kažemo da treba da se igra ova sezona, da se nastavi, da se nađe način, a onda u sledećoj rečenici kažemo da je sezona 20/21 takođe pod znakom pitanja. Realno gledano, mislim da bismo morali da budemo malo realniji, jer ja uopšte ne vidim način kako to poslednje kolo može da se odigra, jer danas smo čuli da tri ekipe ni nemaju 10 igrača. Dakle, jedino o čemu mi trebamo ovde da raspravljamo to je kako da se taj gornji deo, da li je moguće da se napravi neki fajnal-for, neki plej-of ili bilo šta. Dvadesetdrugo kolo, koje nažalost nesmotrenom odlukom lige se nije odigralo jer je falilo samo 2 dana i mnogo stvari bi pojasnilo, tako da... Dakle, naši predlozi su: ne igra se 22. kolo, liga se sledeće godine igra sa 14 ekipa, niko ne ispada, te dve ekipe su Borac i Split, odluku o plej-ofu, odnosno dobijanju prvaka da sačekamo mišljenje Evrolgie i da odmah donesemo našu odluku s tim da šta god da donesemo da ne možemo da igramo u julu mesecu, jer igranje u julu mesecu bi bilo više neregularno, nego da se prekine u ovom trenutku, s obzirom na te promene u rosterima - zaključio je Ražnatović.

Nakon toga je reč preuzeo i Đorđije Pavićević iz Mornara iz Bara.

- Ja predlažem da sve anuliramo sporedne stvari. Znači to je prvih 8, ispadanje iz lige i popuna lige. Da to danas možemo slobodno doneti odluku da je liga od 14 klubova, da ćemo sledeće godine odlučiti koliko će ispadati, imamo vremena za to, ali da bude prioritet 4 ekipe da odigraju za prvaka. To je osnov ABA lige, jer da toga nema mi bismo odavno zaključili ligu.

Dragan Bokan iz Budućnosti se kasnije obratio svima.

- Drago mi je da sam čuo stav svih. Moramo biti realni i kazati sledeće. Jako bi bilo dobro Milija (Vojinović sudija) kada bi vi mogli privesti kraju sezonu po propozicijama, ali sad u ovom trenutku je definitivno da ne. Cibona nema ekipu, Primorska nema ekipu, Krka nema ekipu, Igokea nema ekipu i Zadar nema ekipu. Ne želim suditi, želim da konstatujem onako kako ja razumem trenutno situaciju kada je u pitanju ABA liga. Ako želimo, Milija, da sprovodimo ovo, nažalost Nebojša je rekao da vi ne postojite, kao sportski direktor i direktor ABA lige ja mu se zahvaljujem što nam i pomažete, jer stvarno je tako. Po propozicijama je meni jasno i slažem se sa tobom, jer mi u ovom trenutku ako ne funkcionišemo kao organizacija, ako nemamo Skupštinu i ako ne promenimo nešto svi zajednički odlukom većine na Skupštini, mi ne možemo napraviti nijedan korak. Mi u ovom trenutku nemamo predsednika, nemamo sportskog direktora, mi ne funkcionišemo kao liga i mi bez Skupštine ne možemo napraviti ni korak. Ono što smatram kao jako pozitivno i nešto što nas gura napred je izlaganje Miška Ražnatovića i Đoka Pavićevića, to bih izdvojio kao pozitivno. Sve ostalo ne želim komentarisati jer mislim da nije sikreno, mislim da nije korektno, mislim da u ovom trenutku svako isključivo gleda svoj interes. Ja se izvinjavam, bilo je jako lepo slušati vas sve, ali smatram da je šteta da izgubimo danas posle mesec dana, a da ne kažemo ono što je. Zaista smatram da je jedino regularno završiti ligu. Zaista ako je neko ulagao u ABA ligu i ako je naš opstanak vezan za ugovor sa Midom ja smatram da mora ova liga da se završi. Ako je to moguće pravno, zbog igrača, ajmo da napravimo izuzetak da uguramo to sve sa 30.6. ako je problem da su neki igrači potpisali za druge klubove. Meni je drago da sam to čuo od Miška, znači onog dana kad su prestali treninzi i kad su igrači Budućnosti napustili treninge to znači da u tom trenutku treba da raskinemo ugovor sa igračima i da treba da im samo platimo do tog trenutka, to mi je jako drago da imam makar argument za razgovor sa menadžerima, ne govorim samo sa Miškom, jer ipak za neke igrače koje smo mi platili koji su pod ugovorom sa Budućnosti mi 1. jula se više ne pitamo da oni dođu da završe ligu. To mi je drago da čujem jer mi ne znamo šta će se dešavati u Budućosti. Kada je u pitanju jedna... Želim da konstantujem ako budemo funkcionisali kao što smo funkcionisali zadnju godinu, a to je neiskreno, mi nismo partneri, mi ne želimo dobro ABA ligi, slabo smo organizovani, nećemo da napravimo nijedan ustupak da bi ova liga funkcionisala, smatram da moramo konstatovati sledeće jer vidim da nas jako brzo koraci vode, u ovoj situaciji hoću da kažem, a to je, razumem Partizanov stav da želi da prolongira situaciju da bi na kraju možda dobio šansu da za "zelenim stolom" postane šampion zbog nemogućnosti odigravanja. To je njegov cilj, da se domogne Evrolige, ali moram da kažem da je u ovom trenutku pozicija sasvim druga. Mislim da se to ne može desiti i mislim da će nas sledeće godine u Evroligi ponovo predstavljati Crvena zvezda. I ako se ne dogovorimo da ovo završimo pošteno na parketu, ako je Partizan prvi, da se fajnal-for organizuje u Beogradu, ja nemam ništa protiv. Ja mislim da Đoko nema ništa protiv da dođemo da odigramo fajnal-for pred praznim tribinama u Beogradu, nikakav problem nemamo. Neka nam Srbija kao država organizuje brz protok do hotela, da uvaži preglede koje ćemo mi redovno raditi zadnjih 28 dana, od okupljanja, pa do odigrane utakmice u Podgorici, odnosno u Crnoj Gori briseve od igrača, ja predlažem Đoko da mi kao klubovi iz Crne Gore to prihvatimo i odigramo u Beogradu. Mislim da je i ovo jedan korak sad što predlažem. A druga stvar što predlažem, smatram da ako nema uslova da se odigraju utakmice u Srbiji daj da tražimo alternativno. Ako neko hoće da nas ugosti u Hrvatskoj da odigramo fajnal-for i to ja prihvatam u ime Budućnosti. Prihvatam da igramo i u Sloveniji, prihvatam da igramo utakmice i na Kanarskim ostrvima, bilo gde. Ali u ovom trenutku mislim da nema većine da se utakmice završe ovim rezultatom koji je sad postavljen i da će na kraju Crvena zvezda biti predstavnik u Evroligi, što i osećam iz Čovićeve reakcije da traži prostor da se ne odigra. Mi smo da se odigra, uslova nema, i da se prođe na taj način do kraja, jer na kraju bi se poništila ova liga i Crvena zvezda bi igrala Evroligu. Nemam ništa protiv toga, jer pak Budućnost je samo jedan glas među jednakih 12 i ako nemamo većinu to moramo poštovati. Nemam ništa protiv da Crvena zvezda igra Evroligu ako se mi ne uspemo dogovoriti prvo zbog interesa ABA lige, jer ja Domagoj smatram da je tebi obaveza ako si se prihvatio da budeš predsednik lige da moraš da daš konkretne predloge kako da se reši liga i da se završi na terenu. Ja mislim da u tom pravcu treba da idemo. A ovde, ako smo mi danas izgubili, da se ispričamo i da svako zauzme svoj stav, jer originalno, bez imalo greške, Partizan gura svoju priču da bude proglašen prvakom za "zelenim stolom", jer u Srbiji je nažalost situacija i u regionu takva kakva je. Isto je i u Crnoj Gori, jer u proseku 100 više zaraženih na milion stanovnika, slažem se sa ovim Nebojšinom analizom, mislim da je to od pre par dana, nebitno je li 5% tačna. Ali generalno gledajući Partizan ima svoj stav da za "zelenim stolom" bude šampion. To sigurno neće podržati Crvena zvezda, Budućnost, Mornar i Cedevita. To je jedna stvar. Druga stvar, ako ono što Crvenoj zvezdi najviše "paše" u ovom trenutku, a to je kao što ste rekli Milija, lagano ajde da to provučemo do kraja. Mislim da ni to ne može proći. Mislim da mi dolazimo u situaciju da budemo jedan običan dekor u ABA ligi. Ne pada mi na pamet, Budućnost je ove godine imala blizu 6 miliona evra budžet. Mi smo išli sportski da igramo do kraja, mislim da smo svi tako i krenuli sezonu, ali ako treba sad da je završavamo na ovaj način gledajući propozicije, zareze, znake uzvika... Onda ja mislim da više nije potrebno ni organizovati Skupštine ABA lige, da nije potrebno više ni organizovati ovakve sastanke. Slažem se sasvim sa Miškom Ražnatovićem. Mislim da trebamo mi, Milija, kao sportski direktor, ako želiš da ova liga opstane, treba da donesemo danas odluku da smo govorili da ćemo posle dogovora Evrolige odrediti samo datume odigravanja ple-ofa, da ako ne bude mogućnost odigravanja plej-ofa, da ćemo organizovati fajnal-for. To je tvoj predlog trebalo da bude. Ako je Partizan prvi neka se odigra taj fajnal-for u Beogradu, bez obzira što ćemo mi kao Budućnost biti u podređenoj situaciji jer je Crvena zvezda pozicija broj 3. Mi ćemo to progutati i bićemo spremni da igramo fajnal-for koji će se igrati u Beogradu. Ako ABA liga dobije šampiona za "zelenim stolom" ali će biti predstavnik sledeće godine onda će to biti Partizan. Ako ne bude Partizan nego se bude odlagao, odnosno ako ne bude šampion odlučen za "zelenim stolom" odnosno na parketu,onda će to biti Crvena zvezda - rekao je Bokan.

Potom se uključio i Domagoj Čavlović.

- Meni je žao da postavljaš stvari kao da sam ja prekinuo ligu na svoju ruku kao da ću ja odlučiti na svoju ruku ko će biti...

Prekinuo ga je Bokan ponovo.

- Ne, ne. Nisam ja to rekao, molim te. Da budem jasan. Ja se izvinjavam, smatram da si ti trebao da organizuješ Skupštinu. Kad je zadnja Skupština bila? Trećeg januara je l' tako? Zašto od tada Skupštine nema? Imamo problem, imamo menadžment koji nije zaseo u svoje fotolje, ljude koji nemaju pravne mogućnosti da funkcnionišu, ovi ljudi rade, samo nam pomažu. Zašto se niste kako Predsedništvo izborili da direktor lige može da radi svoj posao pravno? Sportski direktor isto tako. Zašto nismo imali Skupštinu? Jednom si je zakazao i odložio si je dva sata kasnije. Danas, ako si organizovao ovaj sastanak, trebao si ti prvi da izađeš sa predlogom sa datumima, sa jednom varijantom, drugom varijantom i da idemo napred. A ne da pričamo... Šta imamo od ovog sastanka danas? Vidi jednu stvar, da završim samo. Nisam ja rekao da si ti kriv, pogrešno si shvatio. Ali ako imamo ovu delikatnu situaciju, moramo se mnogo bolje spremiti za ovakve sastanke, sa konkretnim predlozima. Da si trebao izneti varijantu 2 ili varijantu 3, ako za to postoji način. Trebali ste kao Predsedništvo, kao organizator sastanka da predložite broj 1, broj 2 ili ako je potrebno broj 3 varijantu, da predložite kada Skupština da se održi i kako da rešimo ovo pitanje. Mi smo se danas ispričali, pričali smo i pre ovog sastanka da Igokea, Krka, Zadar, Primorska, oni su smanjili troškove ljudi, raskinuli su ugovore, isto tako i Cedevita. Prema tome, bez obzira na fond igrača i na jači klub, finansijski Cedevita. Ja shvatam stav Ostoje i to je potpuno legitimno. Ja bih se isto tako postavio da je Ostoja u pitanju. Isto da sam na mestu Nebojše Čovića. To je potpuno legitimno kako su ljudi komentarisali danas. Ja to podržavam i imaju pravo. Ali s druge strane, ako nas vodi ova situacija, Ostoji bih samo poslao poruku da ako on misli da može u ABA ligi proći za "zelenim stolom", svaka čast. Njegov je koncept dobar. S druge strane, Nebojša misli da to ne može da se desi i u ovom trenutku Crvena zvezda ima prednost i učestvovaće u Evroligi sledeće godine. Budućnost i Mornar postaju dekor novonastale situacije, a ja ne želim u tome da učestvujem. I što se tiče toga, ja ću voditi na ovim ugovorima i raskidu i tako dalje. Ili da mi savetujete da sačekamo još nedelju dana ili 10 dana da Predsedništvo pripremi neke predloge u kom pravcu treba da se završi ova liga. Ako smatrate kao Predsedništvo da ovo treba da se završi na terenu. Ako ne, nudimo i organizaciju fajnal-fora. Ja ne znam da li se Đoko slaže sa tim, on će reći povodom toga, da završimo s ove četiri ekipe. Slažem se sa Đokom, zašto bi odigravao utakmicu protiv Cedevite ako ima bolji skor. Ove četiri ekipe završe, proširimo ligu, Borac i Split budu novi, dobili smo od Petrovića analizu da ćemo imati manje troškove kroz proširenje dva kluba ABA 1 ili ćemo bolje proći u ugovoru sa Midom zato što će se smanjiti ABA 2 za 2 tima, imaćemo super situaciju. Ako hoćemo to da rešimo. S druge strane, ostavićemo Crvenoj zvezdi, ako je kooperativna u teškim vremenima, na ovaj način ako to njima odgovara da svi klubovi razgovaraju i da imamo stav da Crvena zvezda ako je to moguće povuče tužbe koje ima prema ABA ligi. Ako ne, nastaviće se proces, mi ćemo uzvratiti. Za to sam i da formiramo i novu ABA ligu, ako je potrebno, ako vidimo da ovo ne funkcioniše do 1. juna i ne dogovorimo se, predlažem organizaciju nove ABA lige. Ko hoće da igra nek igra, ko neće da igra, srećno mu bilo. Svako ima svoj pravac. Ništa nije obavezno. To su moji predlozi ako hoćemo da imamo uređenu stvar. Ako nećemo da imamo, nego da dolazimo u situaciju da več treći sastanak da ga mogu slobodno nazvati bezveze. To je moj predlog. Ja bih voleo samo Đoka da čujem.

- Sazvali smo sastanak da ne pričam ja sa svakim klubom, pa onda da se pojavljuju šumovi ko šta misli, ko šta želi i ko ima kakvu ideju. Ovde se svi vidimo, ako ne možemo uživo, bar na ovaj način. Svi se vidimo, svako je izneo svoj stav i na osnovu tog stava možemo doneti nekakav predlog, je l' tako? Znači ja sam rekao da većina klubova želi da se, pogotovo prvak, dobije na terenu. Ja ne znam šta si ti drugačije shvatio - ubacio se Čavlović.

- Ja ne želim da je Domagoj Čavlović ovde predsednik Cibone. Ti nisi ovde predsednik Cibone, ti si predsednik ABA lige, jedino telo koje u ovom trenutku u ABA ligi funkcioniše. Trebao si da daš predlog kako treba rešiti novonastalu situaciju - dodaje Bokan.

- Pa sad sam dao - odgovara Čavlović.

- Pa čekaj, šta sad to mene interesuje. Da li smo mi ovo zbog medija radimo ili radimo da se dogovorimo?

- Radimo zbog nas. Sad ste čuli jedan drugog licem u lice.

- Ajmo da dogovorimo. Dajem predlog, ne možemo se dogovoriti, Crvena zvezda je naš predstavnik u Evroligi i poništavamo ovu sezonu. Ćemo tako? - odgovara Bokan.

- Zašto tako? Većina klubova...

- Pa daj predlog kontra - traži Bokan.

I tada se u raspravu Bokana i Čavlovića uključuje i predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

- Verovatno se dugo očekuje moja reakcija, pa nadam se da ćete dozvoliti da kažem 2-3 rečenice. Uvek je bilo da strahovi, na neki način, menjaju kriterijume i karakter pojedinih ljudi. Ja sam dužan da se ponašam u komunikaciji i kada su u pitanju mediji i ovakvi sastanci u skladu sa istorijom kluba koga predstavljam. Ne dolazi u obzir da se raspravljam sa bilo kim. Dakle, ja imam pravo da predlažem ispred Partizana, svako ima pravo da predlaže, a klubovi neka glasaju po svojoj volji. Ne mislim da ovde neko ima veću ili manju važnost. Meni je jako drago da je gospodin Bokan mogao da pošalje ekipu ljudi na utakmicu Partizan - Budućnost u Beogradu, gde je bilo 16.531 navijač i mogao je da vidi i on i cela Evropa i ceo svet kako izgleda jedna civilizovana utakmica, iako u toj situaciji, politička situacija nije baš bila dobra u njegovoj zemlji, gde se očekivalo da će biti tenzije. Nadam se da je imao priliku da shvati kako jedan civilizovani klub organizuje utakmicu i ta utakmica je za ponos celokupne ABA lige i same Evrolige. Ja nijednog momenta na ovom sastanku nisam predložio da Partizanu treba da dođe titula za nekakvim "zelenim stolovima". Ja samo želim da podsetim predstavnike svih klubova da je Igokea pre 7 godina ušla u Evroligu sasvim zasluženo, a da su tih dana promenjena pravila i da je u Evroligu otišla neka druga ekipa. Želim takođe da kažem da je 1999. godine, takođe nije igran plej-of i fajnal-for i otišle su Zvezda i Budućnost u Evroligu. Ja ne tražim ispred Partizana bilo kakve povlastice u ovom trenutku. Ja sam imao konkretan predlog da mi danas odredimo datum do kada ćemo da nastavimo takmičenje u predviđenom formatu. Ja zastupam interese svoga kluba, interese svojih navijača. Svi znate da Partizan ima milionsku armiju navijača i da u ovom delu Evrope, možda i u Evropi, ima najkvalitetniju publiku koja daje podršku i Partizanu, a i daje ugled samoj ABA ligi. Moj klub koga ja predstavljam, Partizan, nije nikada pravio cirkus u završnicama takmičenja, u završnicama ABA lige i nikada nije do sada bilo na koji način prekršio neki propis ili tražio nešto mimo propisa. Ja predlažem da mi danas donesemo jedan kvalitetan zaključak, da odredimo datum do kada možemo da čekamo da se normalno sezona nastavi, a uzimajući u obzir da se naši ugovori sa većinom igrača važe do recimo 20. juna. Da bi liga bila završena kao regularna mi je moramo završiti sa postojećim formatom igrača. To što je Partizan ostvario prednost u odnosu na ostale klubove u ABA ligi i Evrokupu, to je ostvario isključivo na terenu. Dakle, Partizan u ovom trenutku je najveći finansijski gubitnik i najveći rezultatski gubitnik. U ovom trenutku nijedna titula na bilo koji način, odnosno glasovima drugih klubova, koja nije dodeljena na parketu, nam neće ni značiti, ni prijati. Svaka odluka koja bude donešena, posle tog datuma koga mi zajedno utvrdimo a da to bude objektivan datum, bude nužda za sve klubove. Ja ne bih da priča ide u nekom destruktivnom pravcu. Svako ima pravo da preti raskidom Društvenog ugovora, svako ima pravo da preti rasturanjem lige, da je tuži ili da je na bilo koji način uništava. Ja sam za jedinstvo i da svi zajedno izađemo iz ovoga jači. Ne znam kako su iz moje diskusije na neki način pojedini predstavnici nekih klubova zaključili da ja tražim nešto što nisam tražio, da se meni stavljaju neke reči u usta, ali svako ima pravo da diskutuje na svoj način i ja nikome ne zameram - izneo je svoje izlaganje Mijailović.

Posle nekog vremena se ponovo uključio u debatu Đorđije Pavićević iz Mornara.

- Ja se izvinjavam Dragane (Bokan), nisam čuo ono poslednje što si tražio, neku potvrdu od mene.

- Ne, ne. Da li se slažeš, pošto je Partizan prvi i zasluženo je prvi i za ponos je, evo iskoristio bih ovu priliku, Đoko, izvini, samo sekund, kad sam već uzeo reč. Utakmica između Partizana i Budućnosti je za ponos ABA lige, svaka čast. Ja nisam bio raspoložen ni za kakvu svađu, niti sam došao u situaciju da bilo koga vređam, niti sam vređao. Ja se nadam da se ovo snima, pa se može ponoviti. Ostoja, ja sam samo rekao sledeću stvar: ili ovo se može završiti za "zelenim stolom" i onda je Partizan prvi i Partizan je u Evroligi, šampion je u Evroligi, ili kako sad stvari stoje, moje mišljenje je da ABA liga u ovom trenutku najverovatnije po situaciji u kojoj se nalazi postaće poništena i u toj situaciji u ovom trenutku Crvena zvezda ide u Evroligu. Ja smatram da ne trebamo propustiti situaciju i ovo je pitanje bilo za Đoka, da se svi uključimo, ja samo imam prigovor da ništa ti nisi kriv, Domagoj, osim da samo što si trebao, odnosno Predsedništvo, da date predloge konkretne da bi mi danas ispred sebe imali neku platformu o kojoj bi se izjasnili na Skupštini koju treba organizovati 5. maja - rekao je Bokan.

- Ekipe se moraju do nekog datuma moći okupiti, je l' tako? Ako ne možete do igrača doći 1.6. kako ćeš igrati? Je l' sam u pravu? Evo prvi rok možeš staviti 1.6. ili 5.6. koji god hoćete vi - rekao je Domagoj Čavlović, na šta je usledila reakcija Đorđija Pavićevića.

- Domagoj, moram te prekinuti. Mislim da mi ne treba da ulazimo u problematiku kluba kako će igrače da dovede da odigraju plej-of. To neka klub neka uzme na sebe, da organizuje, jer sa mojim igračima ću ja da komuniciram. Nećeš ti komunicirati sa mojim igračima. Znači ja ću biti odgovoran ako mi ne dođu igrači i ako ne mogu da ih spremam za taj plej-of.

- Ako Budućnost i Mornar ne budu imali igrače, Partizan i Zvezda će igrati finale - nadovezao se Bokan, posle čega se ponovo uključio Mijailović.

- Moraju da postoje zakonski uslovi, mi ne možemo brodom da dovedemo igrače iz Amerike. Mora da rade međunarodne linije, mora da postoji minimum uslova da igrači koji su na spisku registrovani kod ABA lige i u našim savezima, imaju mogućnost da se pojave u predviđenom roku, prođu trenažni proces i nastave takmičenje. Ja vam predlažem nešto što je za sve nas objektivno dobro itd... Miško je to lepo rekao, postoji datum, poslednji datum, kada su naše ekipe na okupu u sadašnjem sastavu i do kada može da se odigra regularni deo sezone, a to je 20. jun. Ja ne govorim o tome šta ćemo posle toga. Ajmo da donesemo odluku, to je moj predlog, koji nam je poslednji rok za nastavak takmičenja u postojećem formatu. Šta ćemo da radimo posle ako ne budemo imali mogućnost da okupimo ekipe, da krenemo s takmičenjem, sešćemo i dogovorićemo se tog datuma. Nemojte imati strahove da ja hoću bilo šta... Ja prvo sam ne mogu da odlučim ništa, Dragane. Veoma poštujem tvoje iskustvo u privredi, košarci, 10 godina si na čelu kluba. Ja samo m sebi ništa da izglasam ne mogu. Ja u ovom trenutku ne tražim da bilo ko izglasa nešto za Partizan, samo tražim da donesemo odluku koji je za nas najkasniji datum za početak nastavka takmičenja. Đoko, to što si ti rekao, jesi u pravu, ali mi moramo da imamo zakonsku mogućnost da naši igrači imaju pravo da treniraju. Ja ne mogu da tražim da mi dođe Rašon Tomas ili neko ko je sad već u Americi 14. juna zato što zakon to zabranjuje, ili moje ili njegove zemlje i da on trenira jedan dan i mi smo potpuno ravnopravni. Ponavljam, mi predstavljamo sportske organizacije, ajmo da pričamo šta ćemo i kako ćemo dalje kada iscrpimo sve mogućnosti za nastavak sezone kako je ona i prekinuta. Dajte da odredimo koji je to datum i tog datuma ako ne bude bilo mogućnosti da nastavimo sezonu u postojećem formatu, sešćemo na potpuno isti način i donećemo jednu potpuno kvalitetnu odluku. Ne mislim da bilo ko od nas klubova, jedan klub može da odluči ko će da igra Evroligu sledeće godine. Ulog jeste veliki, svi smo uložili velika sredstva, svi smo ovde nešto izgubili, ali ne smemo da izgubimo dostojanstvo, zajedništvo i da ABA liga propadne zbog pojedinačnih interesa. Hvala - poručio je Mijailović.

Tada je predstavnik Cedevita Olimpije, Užbanec, podsetio da utakmica Budućnost - Crvena zvezda koja nije odigrana, i dalje nije ni registrovana.

- Mi i dalje nemamo registrovanu utakmicu Budućnost - Crvena zvezda koja nije odigrana. Ona nije registrovana, s kojim rezultatom će biti registrovana? Mi govorimo sad o nečemu gde mi još ne znamo još jednu utakmicu, znači ne govorimo samo o jednom kolu, ne govorimo uopšte o toj utakmici - rekao je Užbanec.

- Kad si se vratio u ABA ligu, Užba - odbrusio je Bokan u tom trenutku.

- Preduslov je, Dragane, da bi mi mogli da dalje nešto da razgovaramo - odogovorio je Ubanec.

- Hoćeš da ti pošaljem na mejl zapisnik? Pa nije to moje pitanje, to je za Domagoja, Đoka i čoveka iz FMP-a - rekao je Bokan, pa se tada uključio i predsednik lige Domagoj Čavlović.

- Dragane, kako smo se spojili na ovaj sastanak, lako ga možemo i prekinuti ako ćemo ovako nastaviti da razgovaramo. Ovo stvarno ne vodi nikud i nema nikakvog smisla - rekao je Čavlović.

- Domagoje, ja bih samo završio, poslednja rečenica. Mi smo isključivo za poštovanje propozicija. Sve što sam sad rekao, i sportski da bude, ako je moguće, ako zdravlje dozvoli. Svi klubovi imaju iste uslove u svojim državama. Dakle, ne može da bude negde je pandemija gotova, drugde nije - na kraju je završio Užbanec.

