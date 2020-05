BIRČEVIĆ NA TRAKTORU! DA NAM ŽIVI, ŽIVI RAD: Košarkaš Partizana pobegao na njivu

Košarkaš Partizana Stefan Birčević Prvi maj je dočekao kako i dolikuje Međunarodnom prazniku rada - na traktoru!

Srpski reprezentativac od početka vanrednog stanja nalazi se u rodnom selu Šopići, gde pomaže roditeljima u poljoprivrednim radovima, a slobodno vreme je iskoristio i da napravi mali košarkaši teren u dvorištu.

- Uživamo ovde, odlučili smo se da dođemo u selo pre svega zbog sina, koji ima 15 meseci i ovde ima koliku-toliku slobodu. U Beogradu bi to malo teže funkcionisalo - kaže za Kurir miljenik navijača crno-belih i dodaje:

- Radim ono što meni odgovara. Smišljam šta bih mogao da uradim oko kuće, pa smo tako došli na ideju na napravimo košarkaški teren. Nisam ja nikakav majstor, ali uz pomoć oca i rođaka, uspeli smo da ga privedemo kraju. Još čekam podlogu od tartana i biće potpuno završen. Mogu da šutiram i sada, ali biće još bolje - kaže Birčević i dodaje: - Odlučili smo da sredimo i dvorište, ne bežim od rada na imanju, prija mi zaista.

Trčim po šumi, do Kolubare i nazad

Birčević kaže da je često u kontaktu sa saigračima i trenerima i da održava kondiciju.

- Trčim u obližnjoj šumi, tako da sam u formi. Postoje lepe staze, otrčim do Kolubare i nazad, i to mi je dovoljno. Sezona je prekinuta u najvažnijem trenutku, bukvalno dva dana pred put u Uniks. Partizan je najveći gubitnik, ali sve je to viša sila.