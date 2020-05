POVRATAK POD POSEBNIM USLOVIMA: Košarkaši Cibone se vraćaju treninzima!

Košarkaši Cibone se u ponedeljak, 4. maja, vraćaju treninzima i to pod posebnim uslovima, saopštio je danas taj klub.

Na prozivci će se pojaviti 14 igrača, ali to neće biti konačan roster pošto se, kako se navodi, očekuju pregovori s nekim igračima kojima je istekao ugovor.

Na spisku igrača nema kapitena Marina Rozića koji još nije doneo konačnu odluku o nastavku karijere.

Trener Ivan Velić će zbog povratka iz Bosne i Hercegovine morati biti u samoizolaciji 14 dana.

"Ako to bude moguće radićemo do 1. jula. Ujedno ćemo i planirati stvari za iduću sezonu u zavisnosti od toga koliki će biti budžet i kakvo će biti stanje u sportu obzirom na koronavirus. Očekujemo i da će pripreme za iduću sezonu početi puno ranije nego što je to bila praksa ranijih sezona", rekao je Valić.

Beta

Kurir