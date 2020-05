TEŠKA I DIRLJIVA ISPOVEST MAJKE UBIJENOG HARISA BRKIĆA: Samo da mi kaže zašto ga je ubio... Samo to! (VIDEO)

Nekadašnji košarkaš Partizana je upucan ispred hale Pionir u Beogradu 15. decembra 2000. godine, a preminuo je 3 dana kasnije u bolnici od posledica ranjavanja.

I 20 godina kasnije ovaj zločin još nije rasvetljen, niti je pronađen ubica nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije.

U izuzetno emotivnoj i dirljivoj ispovesti, tokom koje nije mogla da sakrije suze, majka tragično preminulog asa crno-belih govorila je o njegovom odrastanju, ljubavi prema košarci, vremenu razdvojenosti tokom građanskog rata na prostoru EX YU, izlascima, incidentu sa trenerom Cibone, Acom Petrovićem... Prošlo je dve decenije otkad je Haris ubijen, njegova majka ne traži nikakvu kaznu za ubicu. Detaljno je opisala noć ali i period nakon smrti sina. Otkrila je i dokle je stigla i kako se odvijala policijska istraga.

"Meni njegova kazna i osuda sada više ništa ne znače. Samo mi nije jasno, šta je on to uradio, šta je toliko skrivio da neko puca u njega. Volela bih da me sretne, samo da me pozove, da mi kaže zašto ga je ubio, samo to. Izgubila sam sina, prošle godine mi je i suprug preminuo. Pitate me kako živim? Živim tako da ni najgorem neprijatelju ovakav život ne bih poželela. Stalno razmišljam o tome koliko bi godina Haris imao da je živ. Imao bi decu i porodicu, možda bi bio trener, bio bi čovek od 45 godina...", jedna je od izjava Radmile Brkić za emisiju "Majke šampiona" koja se prikazuje svakog radnog dana od 21 sat na TV Arena sport.

(Kurir sport, Arena sport)

