MEGA UŠLA U DRUGU NEDELJU PRIPREMA ZA NOVU SEZONU: Akcenat na fizičkoj pripremi

Košarkaši Mega Bemaxa su 27. jula zvanično započeli sa pripremama za novu sezonu da bi se treninzima ove nedelje priključio i američki plejmejker Dejšon Smit.

Trener Mege Vladimir Jovanović na treningu trenutno raspolaže sledećim igračima: Marko Simonović, Nikola Mišković, Filip Petrušev, Dejšon „Scoochie“ Smit, Luka Cerovina, Aleksandar Langović, Malkolm Kazalon, Marko Kljajević, Mihailo Jovičić, Karlo Matković i Nikola Jović. Po Meginoj tradiciji, izuzetno mlada i perspektivna ekipa, a trenutni prosek godina je 19.9.

U klubu je posebna pažnja posvećena poštovanju svih zdravstvenih mera u skladu sa aktuelnom zdravstvenom situacijom, gde se u hali Mega Factory na treninzima i izvan njih izuzetno vodi računa o svim ograničenjima i poštovanju propisa.

Trener Mege je sa igračima već radio tokom juna i početka jula, a po završetku prvih nedelju dana od zvaničnog početka priprema za novu sezonu, Vladimir Jovanović je sumirao i prve utiske:

– Počeli smo drugu nedelju rada na pripremama za novu sezonu. Prve dve, tri nedelje će akcenat sigurno biti na fizičkoj pripremi gde će kondicioni trener Marko Sekulić imati glavnu reč. Mi smo u prvoj nedelji uveli loptu, ali se nismo fokusirali na igru već na ispravljanje nekih tehničkih i taktičkih detalja. Posle dve, tri nedelje u ovom ritmu, košarka će polako preuzeti primat, dok će fizički deo krenuti da se smanjuje, rekao je Jovanović, a potom se osvrnuo na fizičko stanje ekipe:

– Momci su došli u nimalo lošem stanju, s obzirom da prethodni plan tokom post sezone nije u potpunosti realizovan iz okolnosti koje su imali i svi ostali timovi. U pauzi koja je trajala tri nedelje, a za neke momke i duže, oni su imali plan koji im je naš kondicioni trener napravio i koji su oni sprovodili kod kuće, a pojedinci su imali prilike i da rade na svojoj košarci u tom periodu.

O uslovima za trening, trener Mege je istakao da su svi u klubu maksimalno posvećeni prvom timu i da se vodi računa o svim merama zaštite:

– Imati svoju halu gde je sve podređeno tvom timu znači mnogo i u normalnim situacijama, a posebno u ovakvoj specifičnoj, gde je to od primarne važnosti. Ne računajući igrače i stručni štab koji normalno ulaze u sastav tima, već ljude koji su tu maksimalno posvećeni da nas zaštite, u skladu sa merama, i gde vi znate koji su to ljudi, ko ulazi u halu i da su svi u službi kluba, to je od izuzetnog značaja u ovoj situaciji, izjavio je trener Mege.

Nova sezona ABA lige će početi 3. oktobra a Mega Bemax će u 1. kolu gostovati Igokei u Laktašima.

Kurir sport

Kurir