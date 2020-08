OVO NISTE ZNALI! Sale o sukobu sa Draženom: Uneo mi se u lice i pretio! Ja sam ga psovao, vređao, svi su me držali...

Saletovu igračku karijeru obeležile su trojke. Od čuvene trojke u dresu Partizana u finalu Kupa Evropskih šampiona 1992. godine protiv Huventuda, preko devet trojki Litvancima 1995. godine, pa do epskog koša Hrvatima 1997. godine na Evropskom prvenstvu u Španiji.

Naravno, bilo je još puno spektakularnih poteza i pobeda u njegovoj karijeri.

Ono što ljubitelji košarke manje znaju jeste da je Đorđević imao sukob sa Draženom Petrovićem i njegovim bratom Aleksandrom.

Đorđević je opisivao detalj sa jedne od utakmica Cibona - Partizan, koja je mogla da preraste u fizički sukob.

"Nisu oni mene tukli, ja sam probao da tučem njih, ne znam da li sam uspevao ili ne. Izgubili smo taj meč posle dva produžetka, Dražen je ispao u jednom od tih produžetaka, zbog pet ličnih grešaka. Posle utakmice mi se uneo u lice i rekao: "A ti, mali, zapamtićeš kad ćeš igrati u reprezentaciji! Nikad više!", okrenuo se i otišao, a ja sam krenuo za njim, psovao ga, vređao, držali me svi" - evocirao je uspomene svojevremeno Đorđević.

Od tog duela sa Draženom nikada nije dobio poziv da brani boje reprezentacije Jugoslavije.

"I otad, te godine, stvarno nisam bio u reprezentaciji. Da li je to zbog toga ili nečeg drugog, ne znam, ali meni se to desilo, tako da nije bila prijatna situacija, iako smo imali odličan odnos. Da li zbog drčnosti nas klinaca, koji smo se usudili da napadnemo moćnu Cibonu u to vreme, njega na toj poziciji, njegovog brata, koji je isto bio u reprezentaciji, nemam pojma, ali to je istina", otkrio je Đorđević.

(Kurir sport)

