AMERIKANCI SU TVRDILI DA ON NIJE OBIČAN ČOVEK VEĆ - RUSKI EKSPERIMENT! Čovek VANZEMALJSKE snage kome se divi i sam Putin

Slavni ruski rvač Aleksandar Kareljin smatra je jednim od najboljih takmičara u ovom sportu svih vremena.

On je u profesionalnoj karijeri ostvario 887 pobeda, a doživeo je samo dva poraza. Osvojio je brojna odličja na svim takmičenjima, a na OI ima tri zlatne i jednu srebrnu medalju. Rus je devet puta bio svetski i 12 puta evropski šampion.

Visinom od 190 centimetara, sa 130 kilograma je suvereno vladao svetskim rvanjem, a tokom karijere smatrali su ga čovekom koji ima skoro nadljudsku snagu. Kareljin je u karijeri imao veliki broj nadimaka, a zvali su ga Aleksandar Veliki, Eksperiment...

Na pitanje novinara zašto ga zovu "Eksperiment", Kareljin je dao legendaran odgovor koji najbolje opisuje njegov odnos prema rvanju:

"Ostali ne razumeju, ja treniram svakoga dana onako kako oni nikada nisu trenirali ni dan u svom životu."

Način treninga, ishrana, izuzetna fizička snaga i mentalna čvrstina bile su recept da se stvori šampion. U pojedinim prilikama znao je da kritikuje svoje protivnike koji su davali sebi rokove na kojem će ga takmičenju skinuti sa trona.

Za razliku od njih, Kareljin je imao drugu filozofiju: "Nikada mi nije bio cilj da pobedim, već da dam sve od sebe."

Kada ga je u jednom intervjuu novinar pitao ko mu je bio najteži protivnik, Kareljin je u šali odgovorio da je to njegov frižider. Ruski rvač je kupio novi frižider koji je sam, obuhvativši ga rukama, peške, stepenik po stepenik, popeo na osmi sprat do svog stana. Zaintrigirao je sve kada je jednom prilikom rekao da on čak i nije najsnažniji čovek u svom mestu, već da je bilo i snažnijih ljudi koji se nikada nisu oprobali u sportu.

On je rođen 1967. godine u Novosibirsku, a do prvih medalja stiže 1985. godine kada postaje svetski juniorski prvak. Dve godine postaje član seniorskog tima SSSR-a, a od tada kreće njegov uspon u svetu rvanja.

Do prve zlatne medalje na OI stiže 1988. na OI u Seulu, a Kareljin potom 13 godina nije znao za poraz.

Pojedini američki mediji tvrdili su da je Kareljin ruski eksperiment i da su na njemu isprobavali nove metode dopinga. Kareljin je zbog toga dobio nadimak "Eksperiment", a Rus se zbog toga posle svakog takmičenja dobrovoljno javljao na doping kontrolu.

Nakon sportske karijere Kareljin je počeo političku karijeru, kao deo Putinove Ujedinjene Rusije. I dan danas on je deputat u Državnoj dumi, gde predstavlja region Novosibirska. U međuvremenu postao je i profesor fizičkog vaspitanja i doktor sportskih nauka. U Rusiji, Kareljin je nagrađen ordenom Heroja Ruske Federacije, jednim od najvećih priznanja.

Aleksandar Kareljin je i veliki prijatelj Srbije i naša zemlja je jedno od retkih mesta gde on voli duže da se zadrži. Godinama je Kareljin promoter memorijalnog rvačkog turnira u Srbiji "Ljubomir Ivanović Gedža". O našoj zemlji i srpskom rvanju Kareljin ima samo reči hvale.

