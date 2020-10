ŠĆEPANOVIĆ POSLE PORAZA OD HUVENTUDA: Promašili smo otvorene šuteve (FOTO)

"Ovakve utakmice se prosto dogode. Promašili smo sve otvorene šuteve u poslednjoj četvrtini. U situaciji kada smo imali prednost od 10 razlike promašili smo dva, tri otvorena šuta, pa umesto da prednost bude više od 15 poena, upali smo u problem. Čestitke Huventudu na pobedi", rekao je Šćepanović posle utakmice.

Partizan je u Badaloni izgubio od Huventuda sa 82:85 u prvom kolu Grupe A u Evrokupu. Crno-beli su imali i prednost od 15 poena, ali su greškama u završnici izgubili meč.

Šćepanović je naveo da je Huventud igrao vrlo agresivno, zbog čega je njegova ekipa izgubila četiri, pet lopti.

"To je problem. Na ovom nivou ako igraš protiv agresivnog tima, to se uči u školi, moraš da udješ u kontakt, da se otvaraš i da napadaš, moji igrači to nisu uradili i to je bio problem. Moramo da počnemo da učimo osnovne stvari, dan za danom", naveo je Šćepanović.

