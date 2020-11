UŽIVO, VIDEO! Bajern - Zvezda (55:51), Trinkijeri ponovo muči crveno-bele! O' Brajant nezaustavljiv

TOK MEČA:

TREĆA ČETVRTINA:

30. minut - 55:51 - Trojka Boldvina.

29. minut - 52:48 - Džonson sa penala povećava prednost domaćih.

28. miunt - 49:46 - Vajler Beb pogađa trojku, njegov 7 poen na meču, a onda i zakucavanje Rejnoldsa. Tajm-aut Zvezda.

27. miunt - 42:46 - Trojka O' Brajanta uz zvuk sirene, njegov 16. poen.

27. miunt - 42:43 - Zipser prekida seriju Zvezde svojim 4. poenom.

26. minut - 40:43 - 13. poen O' Brajanta.

25. minut - 40:39 - Novi poeni Beba, domaći ponovo vode.

25. minut - 38:39 - Trojka Kuridže, serija Zvezde 8:0, tajm aut Trinkijeri.

24. minut - 38:36 - Trojka Voldena, njegov 7. poen na meču.

23. minut - 38:33 - Prvi poeni Lučića na meču.

22. minut - 37:31 - Zakucava Tomas, tajm-aut Zvezda.

21. miunt - 35:31 - Prvi poeni Malkoma Tomasa na meču.

DRUGA ČETVRTINA:

Kraj prvog poluvremena.

20. minut - 33:31 - Greška Lojda, pogađa iz kontre Boldvin, domaći ponovo vode.

19. minut - 31:31 - Nesportska za Branka Lazića, Lučić sa penala pogađa za egal.

18. minut - 28:31 - Boldvin pogađa za domaće.

17. minut - 26:17 - Zipser pogađa prve poene.

17. minut - 24:26 - 11 poen O' Brajanta.

16. minut - 24:24 - Novi koš O' Brajanta, sada sa penala.

14. minut - 24:23 - Zakucavanje O'Brajanta, njegov 8 poen na meču.

13. miunt - 23:21 - Trojka Đedovića, njegovi prvi poeni na meču.

13. minut - 20:19 - Trojka Lojda, Zvezda se vratila, njegovi prvi poeni.

12. minut - 20:16 - Posle nesportske,Volden ubacuje prve poene na meču.

11. minut - 20:14 - Nastavlja Bajern sa serijom.

PRVA ČETVRTINA:

10. minut - 18:14 - Lojd je promašo šut uz zvuk sirene za kraj prvog kvartala.

9. minut - 14:14 - Ponovo Obrajant, njegov 6 poen na meču.

8. minut - 14:12 - Dosta promašaja na obe strane preki košem Obrajant.

6. minut - 12:10 - Druga trojka Grenta.

5. minut - 9:10 - Brajant ušao i odmah pogodio.

4. minut - 7:8 - Druga trojka Hola zaredom.

4. minut - 7:5 - Trojka Hola kojom crveno-beli smanjuju zaostatak.

3. minut - 7:2 - Novi poeni Boldvina, njegov 4 na meču.

2. miunt - 3:2 - Trojka Boldvina za prvi koš domaćih na meču.

2. minut - 2:0 - Prvi koš na meču pogađa Marko Jagodić.

1. minut - Utakmica je počela.

Na klupi nemačkog tima sedi dobro poznato lice, doskorašnji trener Partizana Andrea Trinkijeri

On je u najavi meča govorio izuzetno pohvalno o crveno-belima

"U prethodnih nekoliko nedelja Zvezda je pojačala roster sa trojicom veoma kvalitetnih igrača (Teri, Ročesti, O'Brajant)", podsetio je Trinkijeri na nova lica u taboru narednog rivala i nastavio:

" Očekuje nas najteža utakmica do sada u smislu fizičkog izazova koji je pred nama, jer Zvezda igra veoma agresivno, sa mnogo energije. Imaju takođe "dubok" roster, pobedili su CSKA i to mnogo govori o njima. Očekuje nas "težak dan na poslu", biće nam teško i u napadu i u odbrani. I zbog toga, moramo biti bolji nego što smo bili do sada" rekao je Trinkijeri za zvanični sajt kluba.

Bajern posle šest utakmica ima skor 4-2 i pri vrhu je tabele, dok Zvezda, uz meč manje, ima skor 2 pobede i 3 poraza.

Zvezda posle Minhena putuje u Kopar, gde u nedelju u ABA ligi igra protiv Primorske, a potom ide u Lion, na odloženi meč Evrolige.

"Nisu igrali domaće prvenstvo, spremaju se za Evroligu, što je dobar razlog da se opravdaju ti dobri rezultati. Veliko poštovanje prema radu Trinkijerija koji je ostavio pečat ovde. Znaju šta rade,imaju i glavu i rep, igraju čvrsto, sigurno teška utakmica za nas i gledajući težak raspored pred nama, više ćemo najverovatnije učiti iz utakmica nego iz treninga, ali sama utakmica može nam dati neke odgovore o momentum i status ekipe", rekao je Obradović.

Iskuzsni Zvezdin prvotimac Marko Simonović smatra dfa je Bajern do sada pokazao najviše ove sezone u elitnom takmičenju.

"Igraju zaista dobro. Izgubili su na jedan šut od Armanija, ostale dobili. Odlična ekipa, odlično vođena, jasna je ideja šta se radi na terenu, znaju se uloge, lideri, želje. Igraju dobru timsku košarku, ali imamo i mi naše adute, prednosti i šanse u odnosu na njih. Moramo da odgovorimo na isti način, Zato je cilj pokriti tamo gde smo slabiji i napasti gde smo jači", istakao je Simonović.

Utakmica između Bajerna i Zvezde igra se od 20.30 sati.

