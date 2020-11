SIN LEGENDE ZVEZDE BIO PRIMORAN DA PRELOMI: Vojska Izraela stala na put njegovoj ŽELJI da zaigra za SRBIJU!

Njegov otac Zufer, legenda Zvezde otkrio je koje je probleme je imao njegov sin i zašto nije mogao da zaigra za Srbiju, iako je to silno želeo

"On je trebalo da služi vojni rok u Izraelu. To je bio problem jer on ima i srpsko državljanstvo. Da je odlučio da igra za našu reoprezentaciju, a pričao sam o tome sa Saletom Đorđevićem i ljudima iz saveza, ovde bi imao problem sa vojskom koja traje tri godine, jer ne bi dobio status vrhunskog sportiste", rekao je Zufer i nastavio:

"Bilo je priče da 2018. godine mora da odluči za koju reprezentaciju će da igra. Bio sam u kontaktu sa Saletom i savezom, međutim, da se opredelio za Srbiju ne bi mogao da izađe iz zemlje tako lako i imao bi problem sa treninzima", objasnio je stariji Avdija

foto: Privatna Arhiva

Prema tamošnjim zakonima Deni kao izraelski reprezentativac dobija zvanje vrhunskog sportiste i bez problema može da napusti zemlju, ode u NBA ili negde u Evropu.

" Kao vrhunski sportista ima velike olakšice. Razmišljali smo šta, kako i gde i na kraju smo se iz već navedenih razloga odlučili za Izrael. Kao otac voleo sam da igra za srpsku reprezentaciju jer bi imao veće šanse da zaigra na Olimpijskim igrama i da osvoji neku medalju. Međutim, ovde je rastao, ovde se rodio i smatra da će mu biti bolje da igra za Izrael", rekao je Zufer Avdija

Kurir sport

Kurir