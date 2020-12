HIT PRIČA Nedović: Hoću da igram fudbal, idealno bi bilo u FK 1. MAJ! IZ RUME ODUŠEVLJENO PORUČUJU: Idealno pojačanje! Čekamo te!

Nemanja Nedović biće igrač FK Prvi Maj iz Rume u nekoj od narednih godina!

Slavni košarkaš izrazio je želju da proba da igra i fudbal, a klub koji je pomenuo s zadovoljstvo ga je prihvatio i pozvao da im se pridruži!

Doduše, moraće malo da sačekaju jer Nedović igra košarku karijere. Ove nedelje ubacio je nestvarnih 39 poena za PAO protiv Makabija.

- Možda sam lud, ali kada završim profesionalno sa košarkom, želim da probam da igram fudbal u nekom nižerazrednom klubu barem jednu sezonu. To je moja neostvarena želja, baš bih to voleo da probam. Neka treća-četvrta srpska liga. Imam vikendicu blizu Rume, bilo bi idealno da igram tamo za "Prvi maj" Ruma, ne znam samo da li bi me prihvatili - pričao je Nedović u razgovoru za Sport klub.

foto: Damir Devišagić

Kurir je kontaktirao klub iz Rume u kojem su sa oduševljenjem odgovorili na ovo. Jovan Vukanac, član uprave "Prvog maja" je imao samo

- Nemanja, dobrodošao si naravno. Zadovoljstvo nam je da to čujemo, radi se o velikom košarkašu, siguran sam da i u fudbalu ima šta da pokaže. Vrata našeg kluba iz Rume su mu otvorena, čekamo ga kada dođe u Srbiju i Rumu - poručio je Vukanac.

Ruma polako dobija svoje mesto na fudbalskoj mapi Srbije.

- Cilj nam je plasman u Prvu ligu, gde nikada u istoriji nismo bili. Gradimo drugu tribinu za prolećni deo sezone. Eto, taman da nam dođe i Nemanja, lepo pojačanje za Prvu ligu - uz osmeh će poznati privrednik i fudbalski radnik iz Rume.

Bivši golman Partizana Trener - Radovan Radaković! Dobro poznato ime nalazi se na klupi "Prvog maja" iz Rume. Reč je o Radovanu Radakoviću nekadašnjem golmanu Partizana. Radaković se otisnuo u trenerske vode i već deset godina radi širom Srbije. Inače, Radovan je promenio imidž, pa je pitanje ko bi ga prepoznao, a da ga nije video posle igračkih dana.

