RAZIJA MUJANOVIĆ SE EMOTIVNOM PORUKOM OPROSTILA OD MIKIJA VUKOVIĆA: Da se ja pitam ti bi bio u školskim udžbenicima! FOTO

Legendarna jugoslovenska košarkašica Razija Mujanović emotivno se oprostila od košarkaškog trenera Mihajla Mikija Vuković, koji je preminuo u 76. godini u Valensiji.

Vuković će ostati upamćeni kao čovek koji je otkrio Raziju Mujanović, a zajedno sa Jedinstvom iz Tuzle 1989. godine postali su šampioni Evrope.

Kasnije su sarađivali i u Valensiji, gde 1992. godine takođe bili šampioni Starog kontineta, a dve godine ranije sa reprezentacijom Jugoslavije osvojili su srebro na Svetskom prvenstvu.

"Trener, drugi otac, pedagog, prijatelj, šampion, primer i uzor. Oprostite mi na greškama, ako ih bude, iz mene pišu bol i emocije ove oproštajne reči... Večeras bih samo da kažem hvala", napisala je Mujanović na Fejsbuku.

foto: Valencia Basket

"Hvala ti treneru što si me naučio da budem šampion i da se ponašam tako. Hvala ti što si me naučio da su oni skromni iznutra najbogatiji. Hvala ti što mi nikad nisi dopustio da odustanem, jer isto tako ja danas ne dam svojim devojčicama da odustanu od svojih snova! Pričam im o tebi, jer niko ne sme zaboraviti ko je profesor košarke, genije", istakla je ona.

"Hvala ti za sve 'kaznene treninge'. Hvala ti što si Tuzlu i Jedinstvo učinio košarkaški besmrtnim. Hvala ti za sve uspomene, razgovore, za svaki moj roditeljski sastanak na koji si otišao, za sve riječi motivacije, za to što si verovao u mene kada niko drugi nije, za to što sam postala najbolja jer to bez Tebe ne bi bilo moguće", navela je popularna Raza.

Centar jugoslovenske reprezentacije, članica Fibine kuće slavnih, Vukovića je u više navrata izdvojila kao najvažniju ličnost u njenoj karijeri.

"Da se ja pitam, Mejdan bi nosio tvoje ime! Da se ja pitam, ti bi treneru bio u FIBA Hall of Fame! Da se ja pitam, ti bi bio u školskim udžbenicima - a ja ti treneru obećavam, nikad te nećemo zaboraviti, dok sam ja živa i daću sve od sebe da se nešto pitam! Počivaj u miru treneru svih trenera! A koga sad da nazovem pre ili posle utakmice reprezantacije i pitam za savet?", dodala je Mujanović.

Trener, drugi otac, pedagog, prijatelj, šampion, primjer i uzor. Oprostite mi na greškama, ako ih bude, iz mene pišu... Posted by Razija Mujanović on Петак, 15. јануар 2021.

Tanjug

Kurir