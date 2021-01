ČOVIĆ OTKRIO DETALJE O SLUČAJU "PETRUŠEV": Baskonija je tražila da platimo 1,5 miliona evra! Kako mi da izgubimo takvog klinca?

Njemu, kao i mnogima, nisu promakle partije supertalentovanog Filipa Petruševa iz Mege, za kog je istakao ima veliku želju da ga dovede u klub.

Prema njegovim rečima, Petrušev je i dalje igrač Baskonije, odakle je 2016. otišao na školovanje u Ameriku. Španski klub je tražio od crveno-belih vrtoglavu cifru za obeštećenje, kasnije je ublažio taj iznos, ali dogovor ipak nije postignut.

"Imali smo razgovor, ne direktno sa njim, već sa njegovim odgovarajućim menadžerima. Zvezda prosto nema te pare", rekao je Čović za "Sputnjik".

Filip Petrušev foto: Mega Soccerbet/Ivica Veselinov

"On je igrač Baskonije, koja je tražila da platimo 1,5 miliona evra, na šta sam se nasmejao. Posle toga je to 'skinuto' na 800 hiljada, na šta sam se još više nasmejao. Imali smo još drugih predloga, to nije ispalo realno i uradili smo maksimalno šta smo mogli. Želim mu uspešnu karijeru, on je dete ponikao u Železniku, tamo je živeo, tamo su mu valjda i roditelji i želim mu da napravi izuzetnu karijeru. Radi se o izuzetno kvalitetnom momku, vanserijskih igračkih mogućnosti i očekujem ga sledeće sezone u NBA", dodao je predsednik Zvezde.

foto: Starsport©

"Bio je kod nas, u FMP-u je bio godinu dana, posle toga je dve godine bio u Partizanu. Sad se postavlja pitanje, a ja sam napravio analizu kod nas kako se to događalo, kako da mi izgubimo takvog klinca? Kako se nama tako stručnim ljudima u gradu košarke desi da mi to promašimo", zapitao je Čović uz dozu ironije.

(Kurir sport)

Kurir