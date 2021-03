GROBARI SU REKETIRALI KOŠARKAŠE PARTIZANA, SPREČIO SAM TO: Vujošević progovorio o vremenu u Partizanu, pomenuo i Zvezdu VIDEO

Vujošević se prvo osvrnuo se na trenerski angažman u Rumuniji, zdravstveno stanje i ispričao neke stvari o boravku u Partizanu.

“Radim ovde svoj posao. Ne u punom obimu zbog moje zdravstvene situacije, ne vodim sa klupe ekipu, na većinu putovanja koja se poklapaju sa danima moje dijalize ne idem. Učestvujem i treninge praktično ja držim. Iskreno rečeno, u toj nekoj situaciji u kojoj sam se našao, da tri puta nedeljno moram da idem na dijalizu, nisam imao neki veliki izbor klubova u kojima bih mogao da radim. Meni je potrebna dnevna količina košarke da bih preživeo, pa mi to dođe kao neka moja terapija” istakao je Vujoševič za “Sportlight”.

Vujošević ističe da su trenerske legende imale značajnu ulogu u njegovom trenerskom razvoju, s obzirom da nije imao priliku da iskustvo i znanje stekne kao igrač.

“Kad sam ja počeo da radim samostalno sa tom ekipom u Partizanu, Ranko Žeravica je bio u punom nekom naletu, bio je trener reprezentacije i Partizana, njega je karakterisala sposobnost da napravi dobru selekciju, intenzitet treninga, da igrač ima veliku slobodu. Često sam išao i posmatrao njegove treninge. Takođe sam gledao treninge Slobodana Pive Ivkovića koji je bio jedan suptilni poznavalac košarke, koji je imao osećaja za nju, znao je engleski jezik, imao literaturu, bio je dobra kombinacija teorijskog i praktičnog znanja“.

On kaže da je njegov dolazak na klupu Partizana u prvom mandatu bio specifičan i da je i to uticalo na neke stvari.

“Ipak se osećao nedostatak neke čvrstine i možda je ipak slabost proistekla iz toga kako sam ja došao na to mesto, kao pomoćni trener. I iz moje ličnosti koja je takva da ja neću sada da promenim odnose sa svima odjednom, to radim postepeno i to je imalo neke negativne posledice”.

Veliki uticaj je imalo i to što je generacija bila jedna od najtalentovanijih ikad.

“Bilo je dobrih rezultata. Imao sam sreću da je generacija bila talentovana – Divac, Paspalj, Saša Đorđević, Ivo Nakić, kasnije se tu pridružio i Danilović, stvarno je bila sreća trenirati takvu generaciju. Tu sam napravio jednu grešku posle osvajanja prvenstva. Bila je želja profesora Ace Nikolića da dođe za savetnika, ja nisam pristao, bilo je tu neke moje sujete”, rekao je Vujošević i u nastavku govorio i o svom povratku u Partizan.

On je istakao da je Danilović bio ključan za njegov dolazak u Humsku.

“To je direktno vezano za Danilovića i Divca, a prvenstveno Danilovića. Njegova je želja bila da se ja dovedem. Ja sam tog momenta u Radničkom, koga praktično finansira svojim vezama i konekcijama Mrkonjić (Mrka) i oni žele da ja odmah po njihovom dolasku, dođem u Partizan. Ja ne želim da napuštam Radnički i ekipu sa kojom radim, pogotovo Mrkonjića koji politički pada i ostajem u Radničkom do kraja te sezone i po završetku te sezone na insistiranje Danilovića postajem prvi trener. I Divac se složio, ali je inicijativa Saše Danilovića. Nisam ja odmah bio neko ko je imao veliki autoritet“.

On je objasnio da je u početku imao veliki problem i sa navijačima koji nisu odmah bili uz njega.

“Saznao sam tada, Miloš Vujanić mi je rekao da navijači reketiraju igrače, da im uzimaju novac kako bi finansirali nek svoje sudske procese. Ja sam odmah regaovao na to, što je izazvalo organizovano navijanje protiv mene, na šta sam ja burno reagovao. Nije to bio nimalo sladak početak”, ispričao je Vujošević.

“Počelo je i o mojoj smeni da se priča. Došao je Divac iz Amerike, razmišljali su da me smene, ali im je Duda Ivković sa kojim nisam bio u dobrom odnosu, rekao da ne treba menjati trenera usred sezone ako nisu prekinute sve veze sa igračima. A igrači su stali uz mene, videli su da je u pitanju nepravda. Posle smo do kraja sezone uzeli Kup u Podgorici protiv još uvek moćne Budućnosti i stvari su se preokrenule”, objašnjava kako je preživeo da već na startu ne ode. Vujošević je govorio i o boravku Andree Trinkijerija u Partizanu.

“Trinkijeri je vrlo dobar trener i ume dobro da iskoristi klubove za sebe, ne vodeći računa o troškovima i budžetu”.

Kada je u pitanju NBA košarka, Vujošević smatra da iako su je Amerikanci izmislili, u poslednje vreme svi oni koji su uspeli da naprave rezultat implementiraju mnogo toga iz evropske košarke jer je ona misaonija.

“Igrači kao Jokić koji mogu fizički da izdrže u NBA igraju bolje tamo nego u FIBA takmičenjima gde postoji strana pomoći, tri sekunde defanzivne, samo ako mogu fizički da izdrže.”

