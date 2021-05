ZVEZDI VIŠEGODIŠNJA EVROLIGAŠKA LICENCA! Čović: Zašto bismo to krili VIDEO

- Kada smo krenuli sa Evrokupom i Evroligom, prvo učešće Crvene zvezde u Evrokupu smo izborili Pešić i ja sa Đordijem Bertomeuom. FMP je imao već dobru saradnju sa Evroligom, ne da bi je igrao, već u smislu organizacije turnira juniorske Evrolige i zato smo i dobili juniorski turnir u Beogradu, koji je danas pod Zvezdom i nosi ime Marka Ivkovića, nesrećno ubijenog momka u Istanbulu. Evroliga je tako projektovana da je to firma i njih interesuje profit. To je koncept pa hoćete ili nećete. Ono što je naš cilj u Evroligi bio je da dođemo do poverenja. To možete da postignete radom i određenim rezultatima, kontaktima i akcijama. Direktno smo uspeli da dovedemo "Fajnal for" u Beograd. Naravno, mi to ne bismo uspeli bez Grada Beograda i Republike Srbije, tadašnjeg gradonačelnika i sadašnjeg predsednika Srbije. Mislim da je to jedan od boljih "Fajnal forova", a to su sve elementi izgradnje poverenja.

Naš konačan cilj je da Crvena zvezda bude ravnopravna u smislu dobijanja dugogodišnje licence. Mislim da će se dogoditi određene transformacije, videli ste da se već razgovaralo o novom formatu Evrokupa. Da li će to otići na 18 ili 20 klubova, da li će to biti prva i druga liga Evrope, videćemo. Ne treba baš mnogo mudrosti da se zaključi da cela firma EKA putuje u tom pravcu. Nama je cilj da tu budemo trajno i suvlasnici i iskreno, zašto bismo to krili, radimo intenzivno na tome. Toga nema bez rada, navijača i dobre organizacije, a mislim da mi sve tri te stvari imamo.

Čović je ineo i podatke o finansijama kluba.

- Naš maksimalni budžet nikada nije prešao, a kada kažem maksimalni, to mislim na prvi tim i mlađe selekcije i sve što se radi tokom godine. Taj budžet nikada nije prešao 7,2 miliona evra. Od toga je 40 do 50 odsto prvi tim, kako koje godine. U našim prihodima, u punjenju budžeta, država nije prešla 30 odsto. Kada to kažem, mislim na Grad Beograd, Ministarstva, državna preduzeća... Sve ostalo smo mi obezbedili kroz sezonske karte, dnevne karte, marketinške aktivnosti, transfere i kroz sponzore koji nisu državna preduzeća. To je bilo do sada, a ova godina sezona 2020/2021 je vrlo specifična. Usled više sile, globalne pandemije, uskraćen nam je prihod od između 2 i 2 i po miliona evra. Teško je proceniti tačno, kako to ide sa kartama.

Čović nije optimista po pitanju da Zvezda dostigne budžet evropskih velikana.

- Da li ćemo mi uspeti da dosegnemo budžet od 10, 20, 30 miliona... Nisam siguran. Zato koncept treba da bude ka domaćim igračima, da imamo dva, tri ili maksimalno četiri stranca. Mislim da cela naša košarka treba da doživi u tom delu transformaciju.

Izneo je i jedan predlog o reformi košarke u Srbiji.

- Što se tiče domaće lige treba ograničiti broj stranaca i broj godina za pojedine igrače. Na primer, ne više od dva stranca i ne više od dva, tri ili četiri igrača starija od 28 ili 29 godina. To je moj radni predlog, pri tom mora da se vodi računa, ako naši timovi iz KLS-a treba da budu konkurentni u drugoj ABA ligi, a druga je kao i prva, možeš da imaš 15 stranaca, onda nećemo biti konkurentni pa onda treba preduzeti i određene mere i na regionalnom nivou.

O trenerima koji su prošli kroz Zvezdu u njegovom predsedničkom mandatu, Čović je kazao:

- Prošlo je nekoliko trenera, a svaki je ostavio pozitivan trag. Počevši od Pešića sa kojim i dalje imamo kontakte i od kojeg dobijamo savete, imamo razgovore i analize. Mislim da nam je mnogo ranije nego što je trebalo i mislim da to nije bilo zasluženo, izgoreo Alimpijević, a to je to nestrpljenje kod naše publike. Mislim da je i Tomić obavio sjajan posao, a najbolji i najveći posao do sada je obavio Dejan Radonjić. Žao mi je što je sa Obradovićem kratko trajalo, ali nažalost to je moralo da se dogodi i dalje na tu temu ne bih više pričao, čuvajući i Zvezdu i Sašu Obradovića kao legendu Crvene zvezde.

