PRŠTAĆE U MAJSTORICI! Evo šta je trener Zvezde poručio pred odlučujući meč sa Igokeom!

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je danas da njegova ekipa u predstojećoj trećoj, odlučujućoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige protiv Igokee mora da odigra odgovorno i bolje nego u prethodnom duelu ako želi da pobedi i plasira se u finale.

"Posle niza odigranih utakmica sa Igokeeom jasno je da nije slučajno da postižu odlične rezultate i to čitave sezone. Ognjen Dobrić ima povredu skočnog zgloba ali sam siguran da će stisnuti zube, što će biti poruka da mora da se podigne stepen odgovornosti kod svih u meču kome želimo da odigramo bolje nego u Laktašima. Da budemo konstantniji u igri, da gradimo rezultat i da dodjemo do onoga što želimo, a to je pobeda", rekao je Radonjić za klupski sajt.

Odlučujuća treća utakmica polufinala plej-ofa ABA lige izmedju Crvene zvezde i Igokee igra se u utorak od 18.30 u Beogradu. Pobednik tog duela plasiraće se u finale i igraće protiv Budućnosti, koja je u dve utakmice pobedila Mornar iz Bara.

Radonjić je rekao da je Kori Volden posle 10 dana trenirao sa ekipom, nakon problema sa ledjima.

"Problem sa povredom leđa je saniran, a u oba dosadašnja meča donosili smo odluku o njegovom nastupu neposredno pred samu utakmicu. Zbog svega toga njegova želja treba jako da se poštuje jer je evidentno da zbog povrede i tog odsustva nije dao maksimum", naveo je on.

U prvoj utakmici u Beogradu prošlog ponedeljka Zvezda je pobedila sa 76:61, a Igokea je u Laktašima u petak pobedila sa 81:68.

Košarkaš Zvezde Kori Volden rekao je ekipa mora da ima mnogo bolji stav u odlučujućoj utakmici.

"Dobili smo udarac u lice u drugoj utakmici i moramo da odgovorimo. Ovo je biti li ne biti utakmica i moramo da izadjemo i da se borimo svim silama, dodatni napor i dodatna motivacija. Svesni smo značaja ove utakmice pa i pritiska koji donosi, ali moramo da ostanemo mirni i da igramo uz mnogo samopouzdanja", naveo je američki košarkaš.

Zvezda i Igokea su do sada igrali 22 puta, a crveno-beli su pobedili 15 puta, od čega u osam utakmica na domaćem terenu, gde su doživeli i tri poraza.

