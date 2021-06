TRAŽILI GA VELIKANI, ON IZABRAO MEGU: Nikola Jović potpisao prvi ugovor

Radi se o košarkašu koji nastupa na pozicijama beka i krilnog košarkaša i toliko dobro nastupa da je već privukao pažnju velikih timova poput Real Madrida, Barselone kao i Crvene zvezde i Partizana.

Jović je igrama, posebno ove sezone skrenuo veliku pažnju stručne javnosti, odnosno najvećih klubova koji uveliko prate svaki njegov potez.

Nikola je bio najkorisniji igrač kvalifikacionog turnira Evrolige u Beogradu, a predvodio je Megu do juniorske titule prvaka Srbije u Užicu (igrači do 19 godina), ali i do regionalnog pehara na turniru u Čajetini (igrači do 19 godina) na kojima je podigao i MVP pehare.

Iako je tek napunio 18 godina, već je igrao u Kupu Radivoja Koraća, kao i u ABA ligi gde je pokazao da već sada može da beleži dvocifrene učinke i da se nosi sa znatno starijim i iskusnijim protivnicima.

Kurir sport