ŽELJKO OBRADOVIĆ NIJE ŠTETEO KOMPLIMENTE ZA JOKIĆA: Jokić je najbolji visoki dodavač u istoriji!

Košarkaški trener Željko Obradović rekao je večeras da je igrač Denvera Nikola Jokić verovatno jedan od najboljih visokih dodavača u istoriji, kao i da je potpuno zasluženo izabran za najkorisnijeg igrača NBA lige.

"Fantastični rezultati u toku sezone su doveli do toga da Jokić bude proglašen za MVP-ja NBA lige. Igrao je odlično na ogromnom broju utakmica i to ga je izdvojilo da bude MVP", rekao je Obradović za televiziju N1.

Po rečima Obradovića, ono što izdvaja Jokića od drugih igrača je raznovrsnost.

"On je neverovatan dodavač. Mislim da je najbolji visoki dodavač koji se ikada pojavio u istoriji", rekao je Obradović.

"Bili su igrači koji su igrali na tim visokim pozicijama i u staroj Jugoslaviji, to je bio Krešimir Ćosić, da ima kvalitet da proigrava saigrače i da bude prvi visoki igrač koji se izvlačio napolje. Posle njega čovek koji je imao te sposobnosti bio je Vlade Divac, koji je bio dominantan u tom segmentu igre, kao i Dejan Tomašević, koji je znao i da povuče kontranapade i doda loptu. Jokić ima sve to, ali ima i ono što je veoma važno u modernoj košarci - šut za tri poena", rekao je Obradović.

foto: Profimedia

Dodaje da Jokić ima i šut sa poludistance, kao i izvanrednu igru ledjima. Naveo je i da ga posebno krasi to što zna da mnoge iznenadi.

"Verujem da iznenadi i svog trenera, i svoje saigrače, i sve koje prate košarku. Ekstratalentovan je u svakom pogledu", rekao je Obradović.

Obradović je naveo da Jokić ima i mane, pre svega u odbrani, koje njegov trener želi da sakrije, ali ih je svestan i sam Jokić.

"Nikola Jokić je pokazao da ne mora da se bude atletski gradjen, nego da imaš dovoljnu brzinu da misliš, i on to pokazuje iz utakmice u utakmicu. Verovatno će sad mnogi igrači i mnogi treneri pokušati da ga kopiraju", rekao je Obradović.

On je podsetio da je Jokić izabran sa 41. mesta na draftu i da se sada postavlja pitanje kako neki ljudi greše, kao i da je veliki broj klubova i menadžera "propustilo" Jokića.

"Sigurno je da je njegov trener prepoznao šta on može da uradi i ako pogledate strukturu igre u napadu, videćete da je Nikola taj koji mnogo započinje na spoljnim pozicijama, i da su ta uručenja koja radi, zasluga njegovog trenera Malouna", rekao je Obradović.

"On jeste strelac, ali se vidi da on, mnogo više uživa da dodaje i da razigrava saigrača. I to je ono što su njegovi saigrači i trener prepoznali", dodao je on.

foto: Profimedia

Pored Jokića, ove sezone je zablistao i košarkaš Efesa Vasilije Micić koji je poneo MVP priznanje i regularnog dela i fajnal-fora Evrolige.

"Micić igra već nekoliko godina na visokom nivou. Čim je popravio šut za tri poena i njegova igra je bila na drugom nivou. Unapredio je taj segment, poraslo mu je samopouzdanje i imao je izvanrednu sezonu u Efesu. Zasluženo je bio MVP i čestitam mu na tome, takodje i njegov tim je potpuno zasluženo osvojio Evroligu", istakao je Obradović.

Košarkašku reprezentaciju Srbije uskoro očekuje kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Tokiju.

"Spisak pozvanih igrača izgleda fenomenalno i Igor Kokškov će imati najteži posao na svetu kada bude morao da izabere 12 igrača, ukoliko svi budu zdravi. Postoji veliki kvalitet, samo je pitanje kada će pojedini igrači biti u mogućnosti da se priključe reprezentaciji zbog klupskih obaveza", rekao je Obradović.

"Mogu samo da im poželim uspeh u Beogradu i da izrazim zahvalnost ljudima koji su našoj zemlji poverili kvalifikacioni turnir", zaključio je on.

Kurir sport